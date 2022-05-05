اعتقال 30 مشجعاً في «يوروبا ليج»



برلين (أ ف ب)

أعلنت شرطة فرانكفورت اعتقال أكثر من 30 شخصاً في إطار إجراءاتها الأمنية قبيل مباراة الإياب في نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الخميس بين آينتراخت فرانكفورت ووستهام الإنجليزي.

وغداة اشتباكات بين مشجعي الفريقين الألماني والإنجليزي ليل الأربعاء، قالت الشرطة المحلية إن أكثر من 30 شخصاً اعتقلوا، كما أفادت الشرطة بأن مشجعيَن اثنين لوستهام فقدا الوعي بعدما هاجمهما مشجعو الفريق المضيف، وتلقيا العلاج في المستشفى.

وأقدمت الشرطة على تفريق ما يقارب 800 مشجع لوستهام في محيط محطة الرئيسية للسكك الحديد في المدينة حيث سعى أنصار الفريقين إلى المواجهة.

وتعرض مشجعون لوستهام ليل الثلاثاء أيضاً لهجوم من قبل مجموعة قيل إنها مكونة من 20 شخصاً كانوا يرتدون قمصان آينتراخت فرانكفورت.

ويتواجه الفريقان في إياب نصف نهائي «يوروبا ليج» الخميس، مع أفضلية للفريق الألماني الذي فاز على وستهام بمباراة الذهاب في لندن 2-1.