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الرياضي
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة بيكيه
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة بيكيه
5 مايو 2022 19:52

 
برشلونة (رويترز) 

قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن المدافع جيرار بيكيه سيغيب لفترة عن المنافسات، للإصابة في الفخذ.
وخاض قلب الدفاع 39 مباراة مع برشلونة، في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان آخر ظهور له في الفوز 2-1 على مايوركا في الدوري مطلع هذا الأسبوع، ولم يحدد برشلونة جدولاً زمنياً لتعافي بيكي.
وقال برشلونة على «تويتر» إن بيكيه يعاني من مشكلة في فخذه الأيسر، وسيعود بعد الانتهاء من برنامج التعافي.
وبعد أن حسم ريال مدريد بالفعل لقب الدوري، يتطلع برشلونة إلى احتلال المركز الثاني، ويملك 66 نقطة بفارق نقطتين عن إشبيلية الثالث قبل أربع مباريات من نهاية الموسم، 
وسيحل برشلونة ضيفاً على ريال بيتيس يوم السبت.

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برشلونة
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