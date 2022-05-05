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الرياضي
الملا ومسعود يديران «دولية فيتنام»
الملا ومسعود يديران «دولية فيتنام»
5 مايو 2022 18:25

دبي (الاتحاد)


غادر اليوم «الخميس» حكم الساحة الدولي يحيى الملا والحكم المساعد الدولي مسعود حسن إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، بعد تعيينهما من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن أطقم التحكيم المُكلفة بإدارة مباريات بطولة فيتنام الدولية لكرة القدم، من 7 إلى 19 مايو الجاري، والتي تُقام منافساتها على ملعب فيت تري في مقاطعة فو ثو الشمالية.
وتشارك الحكم المساعد الدولي أمل جمال ضمن الأطقم المعينة لإدارة مباريات كرة القدم للسيدات في البطولة ذاتها، والتي تقام من 9 إلى 21 من الشهر الجاري، وتُلعب مبارياتها على ملعب كام فا في مقاطعة كوانج نينه الساحلية الشمالية.
وكلف الاتحاد الآسيوي كذلك الحكم الدولي فهد بدر الحوسني والحكم المساعد الدولي نجاة حسن لإدارة مباريات في بطولة فيتنام الدولية لكرة الصالات، التي تقام على ملعب صالة الألعاب الرياضية في مقاطعة هانام، من 16 إلى 21 مايو.

الإمارات
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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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