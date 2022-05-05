«أبيض 2008» يشارك في «دولية أرمينيا»

دبي (الاتحاد)



يُشارك منتخب الناشئين لكرة القدم تحت 14 سنة «مواليد 2008» في بطولة أرمينيا الدولية الودية التي تقام من 7 إلى 13 مايو الجاري، وتضم أيضاً أرمينيا ولبنان.

ويفتتح «الأبيض» مشاركته في البطولة بملاقاة لبنان يوم 10 مايو، ثم أرمينيا يوم 12 من الشهر ذاته.

ودشن المنتخب أمس معسكره الداخلي بمقر اتحاد الكرة في دبي، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام قبل السفر إلى أرمينيا.

وأدى المنتخب أولى الحصص التدريبية على ملعب ذياب عوانة، تحت قيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري، والجهاز الفني المساعد، بمشاركة 21 لاعباً، وهم: عبدالرحمن خالد، سهيل عادل خميس، محمد جاسم «الجزيرة»، مبارك أحمد، عبدالله فهد، عمر سعيد «الوحدة»، عبدالله راشد، بطي سعيد «العين»، مايد عادل، مبارك منصور «النصر»، سالم عصام، مايد محمد «الوصل»، عبدالله أحمد، محمد يوسف، محمد بطي «شباب الأهلي»، سلطان راشد «حتا»، سعيد مبارك «رأس الخيمة»، عبيد عمران «الشارقة»، محمد يوسف عبدالله «الفجيرة» مايد محمد «دبا الحصن».

الجدير بالذكر أن انتقاء لاعبي منتخب مواليد 2008 هو نتاج لمشروع البرنامج الوطني لتطوير الناشئين، الذي انطلق في أغسطس الماضي، تحت إشراف ومتابعة لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة، برئاسة حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة، والذي تضمن أربع مراحل لفرز أفضل اللاعبين الموهوبين، من خلال التدريبات المنتظمة التي أقيمت على مدار ستة أشهر متصلة، وأفرز المشروع 30 لاعباً يمثلون المنتخب المشارك في البطولة الودية بأرمينيا، إلا أن شروط البطولة الودية اشترطت وجود 21 لاعباً فقط.