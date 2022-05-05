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الرياضي
الإدريسي: الظفرة يبحث عن الفوز أمام العين
الإدريسي: الظفرة يبحث عن الفوز أمام العين
5 مايو 2022 18:18

 
محمد سيد أحمد (أبوظبي)


أكد المغربي بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة، أن هدف فريقه الفوز على العين خلال مواجهة السبت بالجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن «الفارس» يطمح في مواصلة عروضه الجيدة في الفترة الأخيرة وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن المباراة على ملعبه، وهو ما ترغب في استغلاله بأن نكون منافساً صعباً، مشيراً إلى ضغط المباريات الذي يواجهه المنافس لن يكون مؤثراً عليه ولا أعتبره ميزة لنا، كون المنافس يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.
وقال الإدريسي: ندرك صعوبة المباراة أمام متصدر الترتيب، لكن فريقي لديه الثقة والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية، والاستمرار في الأداء القوي، ونحن نحترم المنافس، ونعلم جيداً أن يملك مجموعة من اللاعبين المميزين، استعداداتنا جيدة وجاءت وسط أجواء إيجابية، والمباراة تكتسب أهمية خاصة، حيث إن الفوز بها يؤمن حظوظنا في البقاء في «المحترفين»، وفي الوقت نفسه اللحاق بخورفكان الذي تفصلنا عنه 3 نقاط فقط.
وأضاف الإدريسي: نفقد جهود خالد بطي بسبب للإيقاف، وسلطان الغافري ووليد عمبر للإصابة، ولدينا البدلاء القادرون على التعويض، وتقديم المستوى المأمول ضمن منظومة الفريق
من جهته أكد مواطنه عصام العدوة مدافع الفريق، أن اللاعبين يدركون صعوبة المواجهة أمام المتصدر المنتشي بفوزه كأس رابطة المحترفين، لكننا جاهزون وندرك أهمية اللقاء الكبير في مسيرة الفريق بالدوري، سلاحنا التركيز العالي والروح القتالية من أجل إنهاء المواجهة بنتيجة إيجابية.

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
العين
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