«الزعيم» يرفض الاحتفال بـ «كأس الرابطة» من أجل الدوري

معتز الشامي (دبي)



رفع الجهاز الفني للعين بقيادة الأوكراني ريبروف، شعار «لا وقت للراحة»، وعاد الفريق إلى التدريبات على ملعبه، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الظفرة يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 22» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وخضع اللاعبون لفرات استشفائية، بينما يؤدي «الزعيم» مرانه الأخير غداً.

وأغلق الجهازان الفني والإداري، ملف التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين، حيث اتفق الجميع على انتهاء الاحتفالات بمجرد الخروج من أرض استاد محمد بن زايد، عقب النهائي مع شباب الأهلي أمس، والذي حسمه العين لمصلحته 5-4 بـ «الترجيحية»، حتى لا تخرج الفرحة من الملعب، وتستمر في أذهان اللاعبين، بما يؤثر على التركيز في المباريات المقبلة للدوري.

وطالب الأوكراني سيرجي ريبروف اللاعبين بضرورة إغلاق ملف التتويج بـ «كأس الرابطة، ونسيانه تماماً، وتأجيل الاحتفالات لما بعد إنهاء الموسم بلقب الدوري، الذي أصبح الهدف الأهم والأسمى بالنسبة لكتيبة «الزعيم» بالفعل.

وعمد المدرب إلى شرح السلبيات التي وقع فيها الفريق، خلال اجتماع عقد سريعاً بمقر إقامة الفريق في أبوظبي، حيث يغادر منها إلى الظفرة، وأبرزها افتقاد التركيز عند اللمسة الأخيرة، خاصة في الشوط الأول، وهو ما تكرر خلال المباريات الماضية، وظهر واضحاً أمام «الفرسان».



من جانبه، أكد عبدالله علي، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أن الفريق استحق التتويج باللقب، خاصة بعد الجهود الكبيرة اللاعبين، والتضحيات التي قاموا بها خلال الموسم بشكل عام، وفي مباراة النهائي على وجه التحديد.

وأشار إلى أن الجهازين الفني والإداري، يتعاملان بنظام «القطعة» مع ضغط المباريات والبطولات، حيث ينصب التركيز على كل مباراة على حدة، وأيضاً كل بطولة، من دون النظر إلى مواقف المنافسين، بل يتم العمل دائماً على تعزيز قدرات الفريق، وزيادة نقاط القوة لديه في كل الخطوط، وتنويع مصادر اللعب، وتجهيز أكثر من لاعب في كل مركز، الأمر الذي يمنح الفريق القدرات الفنية المطلوبة، بحسب خطة اللعب التي يؤدي بها ريبروف أي مباراة.

وقال: يوفر الجهاز الإداري أجواء الاستعدادات بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع على اللاعبين، كما أن التفاعل والتواصل الدائم بين اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري، يسهم في تعزيز روح الأسرة الواحدة، التي يكون لها دور كبير في توحيد رؤية الفريق واستمرار حالة الروح القتالية العالية والإصرار والعزيمة لدى الجميع، لأن شعار «الزعيم» هو الفوز بجميع المباريات، بغض النظر عن البطولة التي يلعب لها.

وأضاف: كللت جهود الفريق بالتتويج بلقب مهم، جاء في وقت حاسم، ونحن في خضم المنافسة على لقب الدوري، لكننا في الوقت نفسه ندرك أن «أدنوك للمحترفين» لم يُحسم بعد، وأن فرص «الزعيم» في التتويج باللقب مثل فرص فرق أخرى، هذا ما يدفعنا إلى التركيز والعمل على الفوز في كل مباراة، والتمسك بطموحات عالية دائماً، وعدم التهاون في التحضيرات، أو عند مواجهة أي منافس، رغم الضغوط التي تمر على الفريق من ضغط المباريات، حيث لعبنا نهائي كأس الرابطة أمس الأول، ثم نلتقي الظفرة غداً في مباراة صعبة، نتكبد فيها مسيرة السفر والعودة وهكذا.

وقال: ثقتنا في اللاعبين كبيرة، وسعداء بالروح المعنوية العالية لدى عناصر الفريق، والإصرار الكبير الذي نراه في عيون الجميع، يُشعرنا أننا نسير على الطريق الصحيح لبلوغ الأهداف المرسومة، والتي بدأت بعودة «الزعيم» إلى منصات التتويج بأول ألقابه هذا الموسم وهو كأس المحترفين، لكن الآن الأعين منصبه نحو الحسم في الدوري، والبُعد عن «لعبة الحسابات المعقدة» بين المتصارعين في مطاردة «البنفسج» على القمة.

ولفت عبد الله علي إلى أن حالة التركيز العالية وروح القتال التي أظهرها لاعبو العين، تأتي انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية في الدفاع عن شعار النادي، والتزامهم بالتعليمات الفنية، الأمر الذي أسهم في تفوقهم على أرض الواقع، وخروجهم بالنتيجة الإيجابية أمام شباب الأهلي في الدوري، وتكرار ذلك بالفوز أمام نفس الفريق «المتخم» بالنجوم الدوليين، في نهائي كأس الرابطة، بعد مباراة مثيرة استمرت حتى الثواني الأخيرة، وقال: نسعى للحفاظ فارق السبع نقاط بين العين وأقرب المنافسين، لذلك سيكون هدفنا الفوز في كل المباريات المقبلة، وهذا ما يدركه اللاعبون.

وحول نسبة فوز العين بلقب الدوري، بعد التفوق على شباب الأهلي الجولة الماضية، قال: الفوز على «الفرسان» أضاف ثلاث نقاط فقط إلى رصيد «الزعيم»، ومن المبكر الحديث عن حسم لقب الدوري الذي لا يزال عملياً في أرض الملعب، لأن أمامنا 5 جولات تفصلنا عن خط النهاية، ومطالبون الآن بطي صفحة كأس الرابطة، والتركيز على مباراة الظفرة.

وبشأن الحالة الإيجابية التي بدا عليها الفريق، رغم الظروف التي يواجهها في كل مرحلة، قال: إنها نتاج طبيعي للرعاية السامية والدعم السخي من قيادة النادي، الأمر الذي هيأ كل أسباب التفوق للفريق هذا الموسم، بالإضافة إلى متابعة واهتمام مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، وروح العائلة الواحدة والرغبة القوية، وشعور الجميع بالمسؤولية في الدفاع عن شعار النادي، والتشجيع المتواصل من الجماهير من على منصات التواصل، عزز من الحالة الإيجابية، ودائماً ما يثبت جمهور العين أنه «الرقم الصعب»، و«الرقم 1» خلف كل الإنجازات التي تتحقق في مسيرة «البنفسج».