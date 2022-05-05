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الرياضي
«الإمارات للدراجات» يعلن تشكيلته لجولة إيطاليا 2022
«الإمارات للدراجات» يعلن تشكيلته لجولة إيطاليا 2022
5 مايو 2022 14:27

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن فريق الإمارات عن تشكيلة الدراجين المشاركة في جولة إيطاليا من 6 إلى 29 مايو الجاري، والتي ستنطلق من بودابست قبل التوجه نحو صقلية لبدء السباقات الإيطالية. 

وسيتولى البرتغالي الشاب جواو ألميدا قيادة تشكيلة فريق الإمارات، حيث يسعى إلى الفوز بلقب التصنيف العام في الجولة؛ بينما سيتولى زميله فيرناندو جافيريا قيادة الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة.
وتتضمن تشكيلة الفريق عدداً من الدراجين الذين سبق أن فازوا في مراحل الجولة، بمن فيهم فورمولو وجافيريا وريتشيزي وأوليسي، فضلاً عن ألميدا الذي تمكن عام 2022 من ارتداء القميص الوردي خلال الجولة، قبل أن يحتل المركز الرابع في التصنيف العام، والمركز السادس في نسخة عام 2021.
وتعليقاً على الجولة، قال جواو ألميدا: تعدّ جولة إيطاليا سباقاً مهماً جداً، ولديّ فيها العديد من الذكريات المميزة. لذا فإنني أتطلع إلى خوض سباقاتها من جديد، وإلى تحقيق نتائج متقدمة مع زملائي في الفريق. كانت استعداداتنا في الفريق جيدة، وتدربت طوال الفترة الماضية على الطرق الجبلية في سييرا نيفادا في إسبانيا إلى جانب بعض زملائي، وتمكنا جميعاً من تقديم أداء طيب. سيكون الفوز بلقب التصنيف العام أهم أهدافي خلال الجولة، كما أننا نتطلع إلى تحقيق الفوز في سباقات السرعة بفضل جهود فيرناندو جافيريا وغيره من الدراجين الذين سبق أن شاركوا في جولة إيطاليا.
من جانبه، قال المدير الرياضي فابيو بالداتو: نشارك في جولة إيطاليا بتشكيلة قوية ومتوازنة، يتولى فيها ألميدا قيادة جهود الفريق للفوز بلقب التصنيف العام، وأنا على ثقة من قدرة زملائه على دعمه لتحقيق مسعاه. كما ستشهد الجولة عودة جافيريا إلى خوض السباقات بعد الإصابة التي تعرض لها، لذا فإننا نتطلع إلى فوزه في مراحل سباقات السرعة. تتمتع تشكيلتنا بخبرة واسعة، وأعتقد أننا مقبلون على جولة حماسية سيقدم فيها فريق الإمارات أداء قوياً.
ويتولى الإسباني يوكسان ماتين فيرنانديز، مدير الفريق، مهمة قيادة التشكيلة إلى جانب المديرين الرياضيين الإيطاليين فابيو بالداتو وماركو ماركاتو، وسينضم إليهم الإيطالي ماركو مارزانو في بعض المراحل. وتتضمن تشكيلة الفريق 8 دراجين، هم: البرتغالي جواو ألميدا، والإيطالي أليساندرو كوفي، والبرتغالي روي كوستا، والإيطالي ديفيد فورمولو، والكولومبي فيرناندو جافيريا، والبرتغالي روي أوليفييرا، والأرجنتيني ماكسيميليانو ريتشيزي، والإيطالي دييجو أوليسي.

فريق الإمارات للدراجات
فيرناندو جافيريا
دييجو أوليسي
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