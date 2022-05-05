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الرياضي
سكان الإمارات يشاركون العالم الجري في «وينجز فور لايف»
سكان الإمارات يشاركون العالم الجري في «وينجز فور لايف»
5 مايو 2022 13:54

دبي (الاتحاد)
سيشارك سكان الإمارات العالم بالجري في التوقيت نفسه خلال سباق الجري «وينجز فور لايف» الخيري، وتحديداً في دبي بالتزامن مع 195 مدينة حول العالم، في 13 منطقة زمنية في القارات الست، يوم الأحد المقبل.
اللافت في هذا السباق أنه يقام دون وجود خط نهاية، وسيتم التتبع بين المشاركين بواسطة التطبيق عبر هواتفهم الذكية بالتزامن مع بقية مدن العالم، ويقام السباق في دبي في المنطقة المحيطة بسوق مرفأ دبي، بدعم من قبل مؤسسة الجليلة بالشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والراعي الوطني هو أرادَ، وشركاء الحدث: مجلس دبي الرياضي وأوكلي.
ويتميز السباق بكونه فريد من نوعه، حيث ينطلق العداؤون ومستخدمو الكراسي المتحركة كافة في الوقت نفسه تماماً، وتحديداً في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت العالمي، لذا سيبدأ في برلين عند الساعة 1 مساءً، وفي طوكيو في الساعة 10 مساءً، وفي نيويورك في الساعة 7 صباحاً، وفي دبي في الساعة 3 مساءً.
ويحق للمشاركين الجري لأطول فترة ممكنة، ليس باتجاه خط نهاية محدد سلفاً، ذلك أنه بعد 30 دقيقة من طلقة البداية، تبدأ «سيارة الصيد الافتراضية» بالتحرك بمحاذاة المشاركين، وتزداد سرعتها تدريجياً وتتجاوز المشاركين الواحد تلو تلو الآخر حتى يبقى الفائز بمفرده.
وبالنسبة إلى أولئك الذين تم تخطيهم بواسطة «سيارة الصيد»، فإن السباق يكون قد اكتمل بنجاح.
وانطلق هذا السباق في عام 2014، وهو يعمل منذ ذلك الوقت في كل شهر مايو لاستخدام رسوم هذا السباق بنسبة 100%، من أجل هدف خيري وهو دعم مؤسسة «وينجز فور لايف» في سعيها إلى إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي، والأبحاث العلمية، والدراسات والتجارب السريرية ووسائل الوقاية، والتواصل العلمي.
ويزداد الحدث اتساعاً كل عام، حيث تم حتى الآن، تسجيل نحو 700 ألف مشارك من 195 دولة في السباقات، قطعوا 7 ملايين من الكيلومترات بالمجمل، حاصدين ما يقرب من 30 مليون يورو للمؤسسة الخيرية من خلال رسوم الاشتراك والتبرعات.
يذكر أن تسجيل المشاركين في دبي يبدأ من الساعة 1 إلى 2:20 مساءُ في سوق مرفأ دبي، قبل أن ينطلق السباق في الساعة 3 مساءً، ويتوقع أن يشهد تواجد رياضيين من فئة المحترفين العالميين وصولاً إلى المبتدئين، من سن الـ18 عاماً وصولاً إلى مشاركين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً، وذلك من العدائين وراكبي الكراسي المتحركة، وكل هؤلاء سيتواجدون معاً من أجل قضية نبيلة.

مجلس دبي الرياضي
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