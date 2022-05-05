«أم الألعاب» تكشف عن قائمة «الألعاب الخليجية»

دبي (الاتحاد)

تفتتح ألعاب القوى مشاركة بعثة الدولة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية، التي تستضيفها دولة الكويت بالفترة من 13-31 من شهر مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 رياضي ورياضية من مجلس التعاون الخليجي.

ويمثّل الإمارات في الدورة بشكل عام 285 رياضياً ورياضية في 16 لعبة فردية وجماعية، يرافقهم 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالجاً، فيما سينال جمعة محمد الظاهري لاعب منتخبنا الوطني لهوكي الجليد، شرف حمل علم الدولة في حفل افتتاح الدورة في الـ22 من الشهر الجاري.

وتضم قائمة منتخب ألعاب القوى 15 لاعباً ولاعبة، حيث تشهد مسابقات السيدات مشاركة كل من لطيفة الكعبي، فاطمة البلوشي، وداد روباري، مهرة عبد الرحمن، فاطمة الحوسني، ميرة المازمي، عبير البلوشي، رقية المرزوقي، وجواهر المرزوقي.

ويشارك في منتخب ألعاب القوى للرجال كل من أحمد محمد، خالد البدواوي، سالم البلوشي، محمد عمر، معيوف معيوف، وسعود الزعابي.

ويشارك في إدارة مسابقات الرياضات المختلفة بفعاليات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية 10 حكام من الإمارات، في 6 رياضات هم محمد الشامسي في الكرة الطائرة، فيصل محمد كرة الطاولة، يحيى الجنيبي وهيلان العامري في هوكي الجليد، إسماعيل محمد وعلي الأميري وعبدالله العلي في كرة اليد، وعلي المرزوقي وموسى البلوشي في المبارزة، وحسن النعيمي في الرماية.

من جانبها، عبرت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، عن اعتزازها وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، بما تقدمه قيادتنا الرشيدة للرياضة والرياضيين من اهتمام ومتابعة ورعاية ودعم غير محدود، أسفر عن العديد من الإنجازات والمكتسبات على جميع المستويات.

وأضافت: مشاركة الإمارات في منافسات الدورة، تعد استكمالاً لمسيرة اللجنة الأولمبية في مشوار تمثيل الوطن والتواجد على منصات التتويج، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتأكيد سموه الدائم على أهمية استثمار المشاركة في جميع المحافل لإرساء المبادئ السامية لدولة الإمارات وعكس ما وصلت إليه من مستويات حضارية مشرفة يشار إليها بالبنان في جميع المجالات والقطاعات.

يأتي هذا فيما كشفت اللجنة المنظمة العليا للدورة عن تميمة الدورة في مجمع 360، بحضور فاطمة مسعود حيات عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة.

وأوضحت فاطمة حيات: تميمة الحصني سالمي اسمها وشكلها مستوحى من البيئة الكويتية، والحصني معروف عنه مقاومته لطبيعة الصحراء ومثابرته بالمعيشة في البيئة الصحراوية.