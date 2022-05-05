الجزيرة وعجمان.. «حسابات مختلفة»



مصطفى الديب (أبوظبي)



يستضيف الجزيرة فريق عجمان غداً «الجمعة»، ضمن «الجولة 22» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في مباراة يخوضها «فخر أبوظبي» بحسابات «رد الاعتبار» من الخسارة أمام «البرتقالي» 1-2 في الدور الأول»، ويملك الجزيرة 42 نقطة في المركز الثالث، فيما يقبع عجمان في «منطقة الأمان» بالمركز الثامن وله 28 نقطة، وله أهدافه أيضاً من اللقاء، منها الحفاظ على الدفعة المعنوية، عقب استعادة «نغمة الفوز» بتغلبه على خورفكان 4-2 في «الجولة 21»، كما أن إضافة «العلامة الكاملة»، ربما تفتح أمامه الطريق لمركز أفضل من الثامن، نظراً لضيق الفارق مع الأندية الثلاثة التي تسبقه في الترتيب.

ومحاولة الجزيرة لتعويض «الخسارة المفاجئة» في الدور الأول، تقابلها رغبة عجمان لتحقيق رقم غير مسبوق بالفوز على منافسه ذهاباً وإياباً أو «الانتصار الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين خلال «عصر الاحتراف»، حيث سبق أن التقيا 19 مرة، ورجحت كفة الجزيرة 12 مرة، مقابل مرتين فقط لعجمان.

ويخوض «فخر أبوظبي» مباراته اليوم في معقله بملعب محمد بن زايد، بعد غياب دام لأكثر من شهر، حيث خرج لخوض منافسات البطولة الآسيوية بالعاصمة السعودية الرياض، ثم عاد ولعب أمام بني ياس خارج أرضه يوم 30 أبريل الماضي.

ويعول الهولندي مارسيل كايزر على رغبة لاعبيه في الفوز الذي غاب عن الفريق لفترة، خاصة أنه تعادل مع «السماوي»، في المباراة الأخيرة، وإن كان يتمسك بـ «الخيط الرفيع» في سباق المنافسة على «الدرع»، مع الاعتراف بأن المهمة لن تكون سهلة، بعد أن اتسع الفارق مع العين «المتصدر» إلى 10 نقاط، فيما يعول جوران مدرب «البرتقالي» على رغبة لاعبيه في بلوغ رقم جديد، بالفوز على حامل لقب الدوري ذهاباً وإياباً، خاصة أن الفريق ليس لديه ما يبكي عليه مطلقاً.