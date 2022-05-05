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الرياضي
«الفرسان» يخطو بثبات إلى لقب «دوري 21»
«الفرسان» يخطو بثبات إلى لقب «دوري 21»
5 مايو 2022 13:35

معتصم عبدالله (دبي)


يخطو شباب الأهلي بثبات إلى الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين تحت 21 عاماً، للموسم الثاني على التوالي، بعدما وسع فارق النقاط بينه وأقرب مطارديه العين «الوصيف» إلى 9 نقاط كاملة، بنهاية الجولة الماضية «21»، والتي شهدت فوزه في «القمة المؤجلة» على ضيفه «الزعيم» 3-0، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة مقابل 42 نقطة للعين صاحب المركز الثاني.
وتنطلق غداً «الجمعة» «الجولة 22»، بإقامة ثلاث مباريات تجمع الوصل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة بضيفه النصر «التاسع» برصيد 27 نقطة، ويستقبل بني ياس «الثاني عشر» برصيد 14 نقطة منافسه الإمارات صاحب المركز العاشر برصيد 21، ويلتقي في المباراة الثالثة العروبة وخورفكان في «قمة القاع»، حيث يحتل الأول المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة مقابل 8 نقاط لخورفكان الأخير.
وتستكمل مباريات الجولة «السبت» بمباراتي الشارقة «الرابع» برصيد 40 نقطة، مع ضيفه الوحدة «السابع» بـ 29، ويلتقي عجمان الثالث بـ 40 نقطة، بمنافسه الجزيرة الخامس برصيد 37، على أن تختتم الجولة بمباراتي العين والظفرة، واتحاد كلباء وشباب الأهلي مساء الأحد.
ويبرز في «دوري 21»، بجانب المنافسة على اللقب، السباق على صدارة الهدافين، والذي يقوده عبدالله الحمادي لاعب الظفرة برصيد 16 هدفاً، فيما يحتل مهاجم العين محمد عوض مركز الوصافة وله 13 هدفاً، ويتساوى ثنائي شباب الأهلي جويلهيرم ودومبيا في رصيد 10 أهداف لكل منهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي، مقابل 9 أهداف لعبدالعزيز الحمادي لاعب بني ياس.

الجمعة
الوصل - النصر 18:00
بني ياس - الإمارات 18:00
العروبة - خورفكان 18:00

السبت
الشارقة - الوحدة 18:00
عجمان - الجزيرة 18:00

 

الأحد

العين - الظفرة 18:00
اتحاد كلباء - شباب الأهلي 18:00

 

دوري تحت 21
شباب الأهلي
العين
الوحدة
الجزيرة
بني ياس
النصر
الوصل
عجمان
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