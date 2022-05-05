إنجمار يترشح لرئاسة «دولي الفروسية»



دبي (الاتحاد)



أعلن البلجيكي إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية ترشيحه لفترة ثالثة، في الانتخابات التي تجرى خلال اجتماع الجمعية العمومية في كيب تاون بجنوب أفريقيا يوم 13 نوفمبر المقبل.

ويكشف الاتحاد الدولي عن أسماء المرشحين لباقي المناصب، والذين يتم انتخابهم أو تعيينهم خلال «العمومية»، بعد اجتماع لجنة الترشيحات.

وأكد إنجمار دي فوس أنه يعمل على المحافظة على ترسيخ أهمية رياضة الفروسية، وزيادة توسيع قاعدتها الجماهيرية، من خلال اجتذاب المزيد من الرياضيين الجدد والشباب، والحفاظ على مكانة أنشطة الفروسية في الحركة الأولمبية والبارالمبية.

وتولى إنجمار منصب رئيس الاتحاد الدولي بأغلبية خلال انتخابات الجمعية العمومية في باكو بأذربيجان عام 2014، وعاد بعد أربعة أعوام مرشحاً لفترة ثانية دون معارضة في الجمعية العمومية التي استضافتها البحرين في عام 2018.

ويعتبر دي فوس الرئيس الثالث عشر للاتحاد الدولي منذ تأسيسه لعام 1921 وأول رجل يتولى رئاسة المنظمة بعد 28 عاماً من الرئاسة المتتالية للسيدات، حيث تم انتخابه في 2014 بعد مسيرة مهنية اكتسب خلالها المزيد من الخبرات داخل الاتحاد، كما تولى منصب الأمين العام للاتحاد البلجيكي لفترتين.