«الثلاثي» يتمسك بحلم «مطاردة الصدارة»!

معتصم عبدالله (دبي)



يبحث الجزيرة والشارقة على التوالي عن غسل أحزان «الوداع المبكر» لـ «دوري أبطال آسيا»، حينما يستقبل الأول ضيفه عجمان غداً «الجمعة» على استاد محمد بن زايد، ويحل الثاني ضيفاً على الوحدة على استاد آل نهيان، ضمن مباريات «الجولة 22» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تستكمل يوم السبت المقبل بمباراتي الظفرة مع العين، وشباب الأهلي مع اتحاد كلباء.

وتشهد «الدفعة الثانية» للجولة حضور «الثلاثي» الوحدة والجزيرة والشارقة، الذين يستمرون في سباق المنافسة على «الدرع» خلف العين «المتصدر».

ويشعل فارق النقاط الثلاث مواجهة «العنابي» الوصيف برصيد 45 نقطة، وضيفه «الملك» صاحب المركز الرابع، في صراع المنافسة، في الوقت الذي لن يلغي فيه فارق النقاط الـ 14 التي تفصل «فخر أبوظبي» الثالث حالياً برصيد 42 نقطة وعجمان صاحب المركز الثامن برصيد 28 نقطة من أجواء إثارة مباراة الفريقين، علماً بأن «البرتقالي» لم يخسر في آخر مباراتين أمام الجزيرة بالفوز 2-1 في الدور الأول للموسم الحالي، والتعادل 3-3 في مباراة الفريقين الأخيرة ضمن الموسم الماضي.