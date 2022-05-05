جابر إلى «مربع ذهب» مدريد



مدريد (أ ف ب)

بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالمياً، نصف نهائي دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية، بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب 6-3 و6-2.

ونجحت جابر «27 عاماً»، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، في إقصاء هاليب حاملة اللقب مرتين في 2016 و2017 والمصنفة أولى عالمياً سابقاً والـ21 حالياً.

وهذه أوّل مرة هذه السنة تبلغ جابر نصف نهائي إحدى بطولات الألف والثانية في مسيرتها بعد إنديان ويلز الخريف الماضي.

وتلتقي جابر، أعلى مصنفة متبقية في الدورة، في نصف النهائي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا «43 عالمياً» الفائزة على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-4,6-3.

وقالت جابر بعد فوزها: «اللعب ضد سيمونا ليس سهلاً أبداً، هي بطلة كبيرة، كانت المصنفة أولى عالمياً، متوجة في بطولات كبرى».

وتابعت اللاعبة التي عانت من إصابة في ظهرها مطلع السنة: «كنت أكثر شراسة هذه المرة، وأفضل جسدياً على أرض الملعب، ساعدتني كراتي القريبة من الشبكة، أنا سعيدة لأسلوبي اليوم، وآمل الاستمرار على هذا المستوى».

وهو الفوز الـ31 لجابر في مدريد، لتقف على بُعد فوز واحد من معادلة رقم التشيكية بترا كفيتوفا.

وتدرك جابر أن تحقيق فوز آخر لن يكون سهلاً أمام إيكاتيرينا التي تفوقت على التونسية في ست مباريات من أصل سبع جمعتهما، آخرها في دورة موسكو العام الماضي، فيما يعود الفوز الوحيد لجابر إلى دورة جوهاي الصينية في 2017.

وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في دورة برمنجهام الإنجليزية على العشب العام الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقباً ضمن دورات رابطة المحترفات.

وكان اللقاء الرابع بين جابر وهاليب، لكن الأول على الملاعب الترابية، فعادلت التونسية 2-2.