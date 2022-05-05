

مدريد (أ ف ب)

حقق ريال مدريد «ريمونتادا» ثالثة توالياً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبلغ نهائي مسابقته المفضلة، بفوز مثير وجنوني على مانشستر سيتي الإنجليزي بقلبه الطاولة بهدفين قاتلين في الوقت الأصلي، قبل أن يخرج منتصراً 3-1 بعد التمديد في إياب نصف النهائي، ليضرب موعداً مع ليفربول الإنجليزي.

ودخل ريال مدريد إلى المواجهة خاسراً 3-4 ذهاباً قبل أن يتخلف مجدداً بهدف للجزائري رياض محرز «73»، وضع الفريق الإنجليزي في طريقه إلى النهائي الثاني توالياً، إلا أن البديل البرازيلي رودريجو سجل هدفين قاتلين «90 و91»، فارضاً شوطين إضافيين، حسم فيهما الملكي النتيجة لمصلحته بركلة جزاء لقائده وهدافه الدولي الفرنسي كريم بنزيمة «95».

ومنذ إدخال دور الـ16 إلى المسابقة في موسم 2003-2004، أصبح ريال مدريد أول فريق يخسر مباراة في كل من ثمن، ربع ونصف النهائي وينجح في بلوغ النهائي.

وستتجدد المواجهة بين ريال مدريد وليفربول في النهائي في 28 مايو في ملعب «استاد دو فرانس» في ضواحي باريس، وذلك للمرة الثالثة، بعد الأولى عام 1981، عندما فاز الفريق الإنجليزي 1-صفر، والثانية عام 2018، عندما تُوج الفريق الإسباني بلقبه الثالث عشر في تاريخه بفوزه 3-1.

وبعد أن أحرز لقبه الخامس والثلاثين في «الليجا»، دخل ريال مدريد باحثاً عن النهائي السابع عشر تاريخه.

وكرر ريال الـ«ريمونتادا» للمرة الثالثة توالياً في المسابقة بعد أن حقق ذلك ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي في ثمن وربع النهائي تواليًا هذا الموسم.

وسيسعى المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، لكتابة فصل جديد من تاريخ كرة القدم، كأول مدرب يحرز لقب المسابقة القارية الأم أربع مرات، بعد بلوغه النهائي الخامس كمدير فني «رقم قياسي»، علماً أنه حقق اللقب ثلاث مرات، مع مواطنه ميلان عامي 2003 و2007 وريال مدريد عام 2014.

وثأر ريال مدريد من السيتي الذي أقصاه من الدور ثمن النهائي لموسم 2019-2020، علماً أن «الملكي» كان أخرج نظيره الإنجليزي من نصف نهائي موسم 2015-2016 في طريقه إلى لقبه الحادي عشر.