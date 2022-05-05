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صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
5 مايو 2022 10:59

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

خطا كل من فينيكس صنز وميامي هيت خطوة أولى نحو بلوغ نهائي المنطقتين الغربية والشرقية توالياً من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بتقدمهما 2- صفر على دالاس مافريكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز.
خرج فينيكس فائزاً بفارق مريح 129-109 في مباراة ظلت فيها النتيجة متقاربة حتى نهاية الشوط الأول «60-58 لمصلحة الفائز» قبل أن يضرب فينيكس في الربعين الأخيرين «31-23 ثم 40-26» ليحسم النتيجة في مصلحته.
وتألق نجم صنز المخضرم كريس بول «37 عاماً» بتسجيله 28 نقطة نصفها في الربع الأخير، وأسهم ديفن بوكر بـ30 نقطة، بينها 21 في الشوط الثاني، ليمنحا الفوز لفريقهما، على الرغم من تألق السلوفيني لوكا دونتشيتش في مافريكس وتسجيله 35 نقطة مع 7 تمريرات حامسة و5 متابعات.
وقال بول «كان يتعين علينا أن نكون أكثر قتالية على أرضية الملعب، بدأنا الشوط الثاني بهذه الذهنية وتحقق لنا ما اردنا، وقمنا بما يتوجب علينا القيام به، من خلال فوزنا بمباراتينا على أرضنا، ونتطلع إلى خوض مباراتينا المقبلتين في دالاس».
في المقابل، أسهم الثنائي بام اديبايو وجيمي باتلر في فوز ميامي على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 119-103 الذي استمر غياب نجمه الكاميروني جويل أمبيد عن صفوفه، فسجل الأول 23 نقطة مع 9 متابعات، وأضاف الثاني 22 نقطة مع 12 متابعة، في حين سجل تايريز ماكسي 34 للخاسر وأضاف كل من توبياس هاريس وجيمس هاردن 21 و20 نقطة توالياً.
ونجح البديلان فيكتور أولاديبو وتايلر هيرو في تسجيل 19 و18 نقطة توالياً للفائز.
واستمر غياب أمبيد بسبب كسر في مدار العين اليمنى، وارتجاج في المخ، إثر تدخل بالكوع من مواطنه باسكال سياكام من تورونتو رابتورز في المواجهة بينهما في الدور السابق.
ولم يكن مدرب سيسكرز دوك ريفرز متفائلاً بعودته أقله للمباراة التالية بقوله «ثمة خطوات كثيرة يتعين عليه «أمبيد» تخطيها، لا أعتقد بأنه تخطى أي منها حتى الآن، وبالتالي يتعين علينا أن ننتظر ونرى».
عموماً، وبعد أن تقدم سيكسرز لفترة وجيزة في الربع الأول دانت السيطرة لميامي الذي تقدم 60-52 في نهاية الشوط الأول، ولم يكن الخاسر موفقاً في الرميات الثلاثية، لأنه سدد 30 مرة ونجح في 8 منها فقط.
وأسف هاردن لخسارة فريقه بقوله «عندما تسنح لك فرصة التسديد، فعليك أن تستغلها وتسجل، لا سيما عندما تخوض المباريات بعيداً عن قواعدك، سنحت لنا فرص عدة لذلك، لكننا لم ننجح في ترجمتها لكي نضغط على الفريق المنافس، وشعرت بأننا لم ننجح في الضغط عليهم طوال المباراة».

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