الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



يشعل الفارق بين الوحدة «الثاني» 45 نقطة، والشارقة «الرابع» 42 نقطة مباراة الفريقين، عندما يلتقيان غداً «الجمعة» في «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يسعى «العنابي» للحفاظ على حظوظه في المنافسة على البطولة، بحصد «العلامة الكاملة»، وانتظار أن يخدمه بقية المنافسين أمام العين المتصدر، فيما يخطط «الملك» للتقدم إلى الأمام، وتعزيز آماله في إنهاء المنافسة في مركز أفضل، وفي الوقت نفسه رد الاعتبار أمام الوحدة الذي تفوق عليه ذهاباً بثلاثية.

ورغم أن الفريقين يعيشان ظروفاً مختلفة، حيث يفقد «أصحاب السعادة» جهود عدد من اللاعبين المهمين في الدفاع، وبالذات الرباعي محمد برغش وأحمد راشد ومحمود خميس وفارس جمعة، ويأتي للقاء بعد فوز صعب على الظفرة في «الثواني الأخيرة»، فيما يعيش الشارقة وضعاً أفضل، رغم «صدمة» الخروج من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث نجح في اكتساح العروبة في الجولة الماضية بـ«خماسية»، إلا أن «الفيصل» سيكون في الملعب، لطبيعة مواجهة الطرفين التي دائماً ما تحفل بالندية والحماس والأهداف الغزيرة.

ويتفوق الوحدة في المواجهات المباشرة منذ موسم 2016 - 2017، بخمسة انتصارات مقابل 3 مرات فوز للشارقة، بينما حضر التعادل مرة واحدة فقط، من دون احتساب فوز «العنابي» في المباراة الوحيدة التي جمعتهما في الموسم الملغي بسبب «جائحة كورونا».

وأيضاً ستكون المباراة حاضرة بين المدربين، «الخبير» كوزمين، و«الشاب» جريجوري في المواجهة الأولى بينهما في البطولة، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تميل الكفة لـ«العنابي»، ليبقى في مطاردة الصدارة أم لـ«الملك»؟، في مواجهة تعد بروفة حقيقية للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس رئيس الدولة يوم 27 مايو الحالي.