«بنزيمة 86».. موسم «إكس إكس لارج»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



حقق الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد موسماً استثنائياً، بأرقامه التي تتحدث عنه، ليس في الدوري المحلي «الليجا» فقط، وإنما أيضاً في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» التي يعشقها المدريديون، وفازوا بها 13 مرة عبر تاريخهم، ويقتربون من الحصول عليها للمرة الرابعة العشرة، بعد أن وصلوا إلى مباراتها النهائية التي يواجهون فيها منافساً آخر قوياً، هو ليفربول الإنجليزي يوم 28 مايو الجاري، باستاد دي فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

وما فعله بنزيمة على امتداد بطولة هذا العام من بدايتها، مؤشر قوي على إنه مصمم على الوصول فيها إلى أبعد مدى، مثلما فعل على الصعيد المحلي بالفوز ببطولة «الليجا».

قاد بنزيمة الريال إلى الفوز على مانشستر سيتي 3-1، في إياب نصف نهائي البطولة، بعد أن كان السيتي متقدماً 1- صفر، فضلاً عن فوز «البلومون» 4-3 في مباراة الذهاب، ونجح النجم الفرنسي في إحياء المباراة في آخر دقيقة من وقتها الأصلي، عندما صنع تمريرة الهدف الأول ببراعة للبرازيلي رودريجو الذي لم يتردد في قبول الهدية، وأودعها مباشرة في مرمى إيدرسون لتصبح النتيجة 1-1، وبعدها بدقيقة أضاف رودريجو هدفه الثاني لتصبح النتيجة 2-1، ما يعني تعادل الفريقين، وتمديد المباراة إلى شوطين إضافيين، وعاد بنزيمة خلال الشوط الإضافي الأول ليسجل هدف التقدم والتأهل من ضربة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الريال 3-1 وتأهله للنهائي.

ورفع بنزيمة رصيد أهدافه في البطولة منذ بداية مشاركته فيها إلى 86 هدفاً، سجلها في 141 مباراة، منها 12 هدفاً في 19مباراة مع فريقه السابق ليون الفرنسي، و74 هدفاً في 122مباراة مع الريال.

كما رفع رصيده من صناعة الأهداف إلى 29هدفاً على امتداد تاريخ البطولة، منها 26 تمريرة حاسمة مع «الميرنجي»، و3 تمريرات حاسمة مع ليون.

وسجل بنزيمة هذا الموسم 10 أهداف في المواجهات الإقصائية، وهو رقم لم يسبقه إليه إلا البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2016-2017، وفقاً لما ذكرته مؤسسة أوبتا للإحصائيات والأرقام القياسية.

ورفع بنزيمة رصيده الإجمالي من الأهداف في هذه النسخة إلى 15هدفاً، بدأها في سبتمبر الماضي عندما سجل هدف فوز فريقه على إنتر ميلان 1-صفر.

وأصبح من المؤكد حصوله على لقب هداف هذه النسخة من البطولة، إذ أن أقرب منافس له وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي «13هدفاً»، خرج فريقه بايرن ميونيخ من البطولة، وإن الثالث في الترتيب المصري محمد صلاح هداف ليفربول رصيده 8 أهداف فقط، ولم يعد يتبقى إلا مباراة واحدة لكل منهما «بنزيمة وصلاح»، وهي على أية حال ليست كافية لتسجيل 7 أهداف، لكي يتساوى صلاح مع النجم الفرنسي.

الطريف أن شبكة «راديو مونت كارلو سبورت»، وصفت موسم كريم بنزيمة الحالي بأنه «إكس إكس لارج»، في إشارة إلى عدد الأهداف الغزيرة التي سجلها في مختلف المسابقات «43 هدفاً»، ورشحته للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، إذا سجل في المباراة النهائية وفاز فريقه باللقب.