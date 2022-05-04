لقاء «كسر العقدة»!

دبي (الاتحاد)

نجاح العين في التفوق على شباب الأهلي، لم يكن مجرد إنجاز يدخل سجلات «البنفسج»، وإنما جاء ليسجل تاريخاً جديداً يضاف إلى مسيرته في «الاحتراف»، والنهائي هو الأول الذي يجمع بين «الزعيم» و«الفرسان»، على صعيد كأس رابطة المحترفين، كما إنه أول نهائي بين الفريقين منذ نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 2013-2014، والذي انتهى بتفوّق العين وقتها بهدف سجله أسامواه جيان، على استاد مدينة زايد الرياضية.

ونجح «الزعيم» في كسر سيطرة شباب الأهلي على البطولة، لأن «الفرسان» خاض مساء أمس «النهائي السابع» في «كأس الرابطة»، والرابع على التوالي، ويملك الفريق الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة «5 ألقاب»، ما يعني أن العين تمكن من كسر سلسلة تفوق «الفرسان» لـ 4 نسخ متتالية.

أما النهائي بالنسبة للعين فهو الثالث له في البطولة، حيث توج باللقب الأول مع أول نسخة للبطولة نفسها موسم 2008-2009 ، وتأهل إلى النهائي عام 2011 للمرة الثانية، ولكنه لم يتوج باللقب.

وقبل النهائي الأخير تقابل الفريقان 4 مرات في «كأس الرابطة»، كلها في دور المجموعات، ورجحت كفة شباب الأهلي مرتين والتعادل في مثلهما، ولم يسبق قبل مباراة أمس أن تفوق «البنفسج» على «الأحمر» في البطولة، ما يضاعف من قيمة الإنجاز بالنسبة لكتيبة «الزعيم».