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الرياضي
ريبروف «صائد الألقاب»
ريبروف «صائد الألقاب»
5 مايو 2022 01:18

دبي (الاتحاد)

أثبت الأوكراني سيرجي ريبروف، أنه «صائد  الألقاب»، بعد مسيرة شهدت التتويج بالبطولات، في أي محطة يدخلها، وزادها بالتتويج بأول ألقابه مع العين، بعدما نجح في حسم كأس رابطة المحترفين أمام شباب الأهلي.
بدأ ريبروف مسيرته لاعباً في أندية شاختار دونتسك، ودينامو كييف الأوكرانيين، ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي، ليدافع عن ألوان أندية توتنهام ووستهام، قبل رحيله إلى تركيا للعب لفناربخشة، وقاد منتخب أوكرانيا حتى اعتزاله عام 1992، وسجل 139 هدفاً، خلال 380 مباراة.
أما سيرته الذاتية مدرباً فقد بدأت مع دينامو كييف «2014-2017»، وخلال 137 مباراة له فاز في 94 مباراة، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر مرتين، وحقق مع الفريق الدوري مرتين ومثلهما كأس أوكرانيا ولقب كأس السوبر.
وفي عام 2017 انتقل إلى الأهلي السعودي وقاده في 38 مباراة فقط، ونجح في الفوز خلال 23 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، والخسارة 5 مرات.
وأشرف ريبروف على تدريب فرينكفاروزي المجري من 2018 إلى 2021 وخلال 133 مباراة مع الفريق حقق 82 فوزاً، و31 تعادلاً، وخسر في 20 مباراة، وحصد معه 3 ألقاب للدوري قبل انتقاله إلى العين.

العين
شباب الأهلي
كأس رابطة المحترفين
الدوري الإنجليزي
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