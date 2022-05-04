إغلاق باب التسجيل في أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً بصالة الجو جيتسو أرينا في أبوظبي الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو لموسم 2021 - 2022، والتي تستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة نخبة نجوم الرياضة من جميع أنحاء العالم.

وأعلنت رابطة أبوظبي للمحترفين AJP التي تنظم البطولة عن إغلاق باب التسجيل مساء الاثنين الماضي، مع تأكيد مشاركة مئات اللاعبين على مستوى العالم للمنافسة في فئات الناشئين لليوم الأول، والأساتذة «1» لليوم الثاني، والمحترفين لليوم الثالث، فيما تبلغ قيمة جوائز جولة أبوظبي جراند سلام 225 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى.

وتكتسب البطولة أهمية بالغة كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، مما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية.

من جانبه، قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للعبة ومحطة أساسية تستقطب نخبة النجوم والمحترفين الساعين إلى بلوغ المجد، ويضع الاتحاد بالتعاون مع رابطة أبوظبي للمحترفين اللمسات الأخيرة حالياً لاستقبال الحدث، حيث يجري تجهيز 7 أبسطة في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، لإقامة النزالات عليها بشكل متواز، ما يعد مؤشراً بالغ الأهمية على وزن البطولة وحجم المشاركة فيها استكمالاً للنجاح المبهر الذي تحققه دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي في استضافة أبرز البطولات العالمية داخل الدولة وعلى امتداد قارات العالم الخمس.

من جانبه، قال طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي للمحترفين: تعتبر جولة أبوظبي جراند سلام من أبرز بطولات الجو جيتسو، ومن الأقوى عالمياً في ضوء تأكيد مشاركة مجموعة من عمالقة البساط ونخبة نجوم اللعبة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وبدء توافدهم بالفعل إلى أبوظبي، حيث ستكون صالة جوجيتسو أرينا مسرحاً لنزالات من العيار الثقيل تجمع بين المحترفين الأعلى تصنيفاً عالمياً، لا سيما من خلال إقامة منافسات «ملك البساط» و«ملكة البساط» ضمن فعاليات البطولة، مع مشاركة أبرز نجوم وأساطير العالم المصنفين بمن فيهم عمر الفضلي الذي سيسجل أول حضور إماراتي وعربي في بطولة «ملك البساط».

ويبرز من بين الأسماء التي أكدت مشاركتها، لوكاس بينيرو «المحترفين تحت 62 كجم»، وكايو ألميديا، وتياجو ماسيدو تحت 69 كجم، وأندرسون فيريرا، «الحزام الأسود تحت 85 كجم»، وبدر الدوسري من البحرين حزام بنفسجي «فئة المحترفين تحت 69 كجم»، والأسترالي أنطون مينينكو حزام أسود «فئة المحترفين تحت 69 كجم»، والأميركي مانويل أجيلار حزام أسود تحت 69 كجم، والإيطالي فرانشيسكو جيوفاني حزام بني تحت 94 كجم، والهولندية روز الشاروني حزام بني/أسود تحت 55 كجم.

ومن الأسماء الإماراتية التي تنافس بقوة في البطولة بجانب عمر الفضلي في منافسات ملك البساط، فيصل الكتبي، وعلي مبارك، وعبدالله البلوشي، وحمد الفلاسي، وعلي المنهالي، وناصر البريكي، وعبدالله المرزوقي عن فئة الأساتذة، وزايد الكثيري، وذياب النعيمي، وخالد الشحي، وفراج العولقي، وسالم زايد، وسلطان العويس، ومحمد السويدي، وبلقيس عبدالله، وحمدة الشكيلي، وميثاء شريم، وبشاير المطروشي، وشريفة النعماني، ووديمة اليافعي، ومها الهنائي عن فئة المحترفين.