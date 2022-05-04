«بيرفكت باور» يعود إلى «الكومنولث»

أبوظبي (الاتحاد)

اقترب المهر «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم من العودة إلى مسافة السرعة في سباق كأس الكومنولث بمهرجان رويال أسكوت، حيث يبدو الأمر قيد الدراسة، بعد أن وجد صعوبة في إكمال مسافة الميل في «الجينيس» الانجليزي.

وفاز المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، والفائز المزدوج في الفئة الأولى في مسافة 1200 متر الموسم الماضي، بسباق نورفولك ستيكس في رويال أسكوت، وصعد بإشراف ريتشارد فاهي بنجاح إلى مسافة 1400 متر في سباق جرينهام ستيكس الشهر الماضي.

ولكن بعد التنقل بقوة لجزء كبير من مسافة سباق جرينهام تحت قيادة كريستوف سوميلون، تراجع ابن «أرداد» داخل الفيرلونج الأخير «آخر 200 متر»، ليحل في المركز السابع.

ويبدو الآن أن العودة إلى مسافات العدو السريع على جدول أعمال «بيرفكت باور»، مع سباق كأس الكومنولث الهدف الواضح في مهرجان رويال أسكوت.

وقال فاهي: «هناك الكثير من السباقات بالنسبة لنا، سباقات مثل بري موريس دو جيست الفرنسي، ومع تقدمنا في زيادة المسافة هذا العام، هناك الكثير من سباقات الفئة الأولى، التي يمكن المشاركة فيها».

ومن جهة أخري يستهدف «دباوي ليجند» لدكتور علي رضا، بإشراف هوجو بالمر، السباقات الفرنسية، متمثلة في سباق بري دو بونتارم «قوائم» في باريس لونجشامب يوم 26 مايو كخيار، وسباق جيرسي ستيكس في رويال اسكوت ضمن الحسابات لاحقاً في الصيف.