راشد بن حميد يهنئ العين



أبوظبي (وام)



هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، فريق العين بفوزه ببطولة كأس رابطة المحترفين، في نسختها الـ 14 للموسم الحالي 2021- 2022، وذلك بعد فوزه على شباب الأهلي. في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

جاء ذلك خلال تتويجه فريق العين بالكأس، وتكريم رعاة الحدث، بحضور الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، وعبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، و مطر راشد الدرمكي رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، وإبراهيم عبدالملك نائب رئيس شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد بأجواء وتنظيم النهائي، بفضل الجهود الكبيرة لرابطة المحترفين، وفرق العمل المختلفة، للترتيب للحدث الذي تزامن مع عيد الفطر المبارك.

وقال: احتفالية مميزة جديدة، أشرفت عليها الرابطة في نهائي الكأس، مثلت امتداداً للنجاحات السابقة، وتأكيداً على ارتقاء الجهود التنظيمية لفرق العمل المحلية، في الإشراف على أكبر البطولات، وتنظيم الأحداث الرياضية وفق أعلى المعايير.

ودعا الشيخ راشد بن حميد جماهير الكرة الإماراتية إلى مواصلة حضورها المميز، فيما تبقى من مباريات الموسم، وأن تنعكس الأجواء الإيجابية في المدرجات على مؤازرة ودعم المنتخب الأول في الاستحقاق المقبل، مطالباً إياهم بالمزيد من الحضور في جميع المباريات. وأشاد بمستوى الأندية في الإمارات خلال الموسم الحالي الأمر الذي انعكس على مستوى البطولة، لافتا إلى أن التركيز على تحسين المستوى المحلي سيحسن من المستوى الخارجي، الأمر الذي يعكس تقدم مستوى كرة القدم في دولة الإمارات، ومنتخباتنا الوطنية خلال الفترة المقبلة. وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن النظام الجديد لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإماراتية، يؤكد سعي الرابطة الدائم لتطوير المسابقات، والعمل على تقديم الأفضل لها ما يعني الارتقاء بمستوى البطولات.

وأكد الشيخ راشد بن حميد أن المنتخب بحاجة إلى كل لاعب، من أجل دعمه في الفترة المقبلة، مطالباً الجميع بالتكاتف وتقديم كافة أوجه الدعم من قبل الشارع الرياضي ووسائل الإعلام حتى يتهيئ اللاعبين لتقديم الأفضل خلال محطتهم المقبلة.

وعن استحداث مسابقات لدوريات إضافية، أكد رئيس الاتحاد، أن الأمر ينعكس على مستوى كرة القدم في الإمارات وزيادة عدد الممارسين لها وكشف المواهب الجديدة.