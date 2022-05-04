«الزعيم» يحصد «كأس الرابطة» للمرة الثانية



منير رحومة (أبوظبي)



تُوج العين بطلاً ل «النسخة 14» لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه على شباب الأهلي 5-4 بركلات الترجيح، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ليحصد «الزعيم» لقبه الثاني في تاريخه، بعد أن سبق أن أحرز لقب النسخة الأولى.

وحفلت المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم «الأربعاء»، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بالإثارة والتشويق والحماس، أحرز لابا كودجو وكايو هدفي «البنفسج» في الدقيقتين 53 و75، فيما سجل كارتابيا هدفي «الأحمر» في الدقيقتين 28 و81.

وجاء الشوط الأول من المباراة لمصلحة شباب الأهلي الذي كان أكثر فاعلية في صناعة واستثمار الفرص، مقابل استحواذ العين على الكرة من دون تنظيم أو خطورة في الخط الأمامي، وافتقد الفريق صانع اللعب الذي يفتح الطريق للوصول إلى الشباك.

ورغم الدخول القوي ل «الزعيم» في المباراة، وتهديد مرمى ماجد ناصر حارس «الفرسان» عن طريق لابا وسفيان رحيمي، إلا أن شباب الأهلي استعاد توازنه، بفضل التنظيم المحكم، والدور الذي قام به «عموري» في السيطرة على الكرة، وإمداد المهاجمين بتمريرات دقيقة، مستغلاً المساحات.

ولاحت أول فرصة خطيرة لمصلحة «الفرسان» في الدقيقة 20، إثر تسديدة رأسية من النرويجي توماس أولسن، حولها الحارس خالد عيسى إلى ركنية، ومنحت المحاولة الفريق الثقة في النفس، لصناعة المزيد من الفرص والتحرر من ضغط البداية.

وسدد عبد الله النقبي كرة قوية في الدقيقة 25، تصدى لها خالد عيسى، قبل أن ينجح كارتابيا في افتتاح التسجيل، في الدقيقة 28، وذلك على إثر هجمة سريعة بدأها أحمد نور الذي مرر كرة طويلة، إلى حارب عبد الله الذي لعبها إلى داخل المنطقة، تهيأت الأرجنتيني كارتابيا ويسددها باتجاه المرمى، لتغالط الحارس، وتسكن الشباك، معلنة افتتاح التسجيل لمصلحة «الفرسان».

وفي الشوط الثاني، ارتفع المستوى الفني للمباراة، وزاد الحماس بين اللاعبين، بفضل هدف التعادل المبكر الذي أحرزه العين في الدقيقة 53، بعد كرة عرضية من بندر الأحبابي تلقاها لابا كودجو، وسددها برأسيه في شباك الحارس ماجد ناصر، لتعود المباراة إلى «نقطة البداية»، وبعد هدف التعادل تعددت الهجمات الخطيرة من الفريقين، وأصبح اللعب مفتوحاً خاصة أمام المساحات الشاغرة في الملعب، في رغبة واضحة في تسجيل هدف الحسم، وانتزاع اللقب.

وأضاع أحمد نور فرصة لتسجيل الهدف الثاني ل «الفرسان» في الدقيقة 49 بينما أهدر سفيان رحيمي فرصة ذهبية للعين في الدقيقة 74، واستغل «الزعيم» الكرات العرضية بنجاح في الشوط الثاني، ولعب إيريك تمريرة دقيقة إلى كايو أسكنها رأسية في شباك شباب الأهلي في الدقيقة 75.

ولم يتأثر لاعبو «الفرسان» الذين بحثوا عن العودة في النتيجة، وأدرك الأرجنتيني كارتابيا هدف التعادل بتسديدة قوية من كرة ثابتة في الدقيقة 81.

وكاد العين أن يحسم المباراة في الدقيقة الأخيرة، عندما اخطأ المدافع عبد العزيز هيكل في إعادة الكرة إلا أن سفيان رحيمي لم يستثمر الفرصة، رغم انفراده بالمرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وفي ركلات الترجيح، حسم العين اللقب لمصلحته بالفوز 5-4، وسجل ل «الزعيم» كل من خوانكا ولابا كودجو ويحيى نادر وإيريك وخالد البلوشي، بينما أخفق سفيان رحيمي، وبالنسبة لشباب الأهلي سجل توماس أولسن ويوري سيزار وأحمد نور وكارتابيا، فيما أخفق يوسف جابر وعبد العزيز هيكل.