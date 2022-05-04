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الرياضي
جوران: «توب 5» هدف عجمان في الموسم المقبل
جوران: «توب 5» هدف عجمان في الموسم المقبل
4 مايو 2022 18:48

رضا سليم (دبي)


أكد جوران تيفجوديتش مدرب عجمان، أن فريقه جاهز لمواجهة الجزيرة يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، مشيراً إلى أن «البرتقالي» حصل على «دفعة معنوية» كبيرة، بالفوز الأخير على خورفكان، في الجولة الماضية، ولديهم ثقة بحصد نتيجة إيجابية في أبوظبي، وتقديم المستوى المتميز.
وأضاف في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة «فخر أبوظبي»: المباراة ستكون صعبة، وسبق أن لعبنا مع الجزيرة، في الدور الأول، وفزنا بالمباراة، وبعد لقاء خورفكان حرصنا على تجهيز الفريق للعب المباراة المقبلة أو بقية الجولات.
وتحدث جوران عن تشكيلة الفريق في المباراة، وقال: جميع اللاعبين في جاهزية تامة، وندفع بالتشكيلة المناسبة، ونحن نلعب كرة جماعية، ولا نتأثر بغياب لاعب، وهو سر تألق الفريق في المباريات، ونعمل بشكل جماعي.
وعن تجديد عقده مع النادي لموسمين، قال: الهدف أن نكون من أفضل 5 فرق في جدول ترتيب الدوري خلال الموسم المقبل، وجماهير «البرتقالي» تستحق منا أفضل النتائج.
وقال حسين عبدالرحمن لاعب عجمان: الجزيرة من الفرق القوية في الدوري، ولكن أيضاً فريقنا جاهز للمواجهة، ونأمل أن نعود بنتيجة إيجابية، والمباريات المتبقية في الدوري مهمة لنا، كون هدفنا أن نتقدم في الترتيب، وتحقيق أفضل مما هو عليه الآن.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الجزيرة
خورفكان
جوران
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