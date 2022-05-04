خضيرة يشجع روديجير على الانضمام إلى الريال!

برلين (د ب أ)

حث سامي خضيرة لاعب منتخب ألمانيا سابقاً، مواطنه انطونيو روديجير مدافع تشيلسي الإنجليزي على الانتقال لريال مدريد الإسباني.

وقال خضيرة (35 عاماً) لبرنامج «ديكودد» عبر منصة «دازن» اليوم: «أتمنى انتقاله إلى ريال مدريد، من وجهة نظري عليه القيام بذلك».

وأضاف خضيرة الذي لعب في صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين عامي 2010 و2015: «الريال سيكون ملائماً بشكل مذهل لروديجير».

ويلعب روديجير (29 عاماً في صفوف تشيلسي، لكن النادي الإنجليزي أكد فشله في الإبقاء على المدافع الألماني، خاصة في ظل القيود المفروضة عليه من قبل الحكومة البريطانية كجزء من العقوبات التي طالت الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك النادي، عقب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وينتهي عقد روديجير مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، وأثيرت تكهنات بشأن وجود اهتمام من كبار أندية أوروبا بضمه.