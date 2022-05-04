الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
خضيرة يشجع روديجير على الانضمام إلى الريال!
خضيرة يشجع روديجير على الانضمام إلى الريال!
4 مايو 2022 17:34

برلين (د ب أ)
حث سامي خضيرة لاعب منتخب ألمانيا سابقاً، مواطنه انطونيو روديجير مدافع تشيلسي الإنجليزي على الانتقال لريال مدريد الإسباني.
وقال خضيرة (35 عاماً) لبرنامج «ديكودد» عبر منصة «دازن» اليوم: «أتمنى انتقاله إلى ريال مدريد، من وجهة نظري عليه القيام بذلك».
وأضاف خضيرة الذي لعب في صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين عامي 2010 و2015: «الريال سيكون ملائماً بشكل مذهل لروديجير».
ويلعب روديجير (29 عاماً في صفوف تشيلسي، لكن النادي الإنجليزي أكد فشله في الإبقاء على المدافع الألماني، خاصة في ظل القيود المفروضة عليه من قبل الحكومة البريطانية كجزء من العقوبات التي طالت الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك النادي، عقب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.
وينتهي عقد روديجير مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، وأثيرت تكهنات بشأن وجود اهتمام من كبار أندية أوروبا بضمه.

تشيلسي
سامي خضيرة
ريال مدريد
أنتونيو روديجير
آخر الأخبار
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
الرياضي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
اليوم 10:59
صلاح: «تصفية حساب»!
الرياضي
صلاح: «تصفية حساب»!
اليوم 10:58
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©