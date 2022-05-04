جابر تتخطى هاليب إلى نصف نهائي «مدريد للتنس»

مدريد (رويترز)

صعدت التونسية أنس جابر إلى الدور قبل النهائي في بطولة من فئة ألف نقطة للمرة الثانية في مسيرتها، بعد فوزها على سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، بنتيجة 6-3 و6-2 في بطولة مدريد المفتوحة.

وفازت أنس، التي بلغت الدور قبل النهائي في بطولة إنديان ويلز في 2021، بنسبة 77.8 في المئة من نقاط إرسالها الأول، واستفادت من أربع من خمس فرص لكسر إرسال منافستها هاليب الفائزة باللقب مرتين لتحقق الانتصار بعد أكثر قليلاً من ساعة من اللعب.

وستلتقي أنس المصنفة العاشرة عالمياً مع الفائزة من مواجهة إيكاترينا أنيسيموفا وأماندا ألكسندروفا على مكان في النهائي.

وستلعب الإسبانية سارة سوريبس تورمو مع الأميركية جيسيكا بيجولا، وستلتقي الأوكرانية أنهيلينا كالينينا مع السويسرية جيل تيخمان في دور الثمانية.

وفي منافسات الرجال، سيلعب رفائيل نادال الحاصل على 21 لقباً في البطولات الأربع الكبرى وألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالمياً، واليوناني ستيفانوس تيتيباس في وقت لاحق اليوم في دور 32.