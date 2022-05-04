«مالانجو» يعود إلى هجوم «الملك» في مواجهة «العنابي»

علي معالي (الشارقة)

يعود الكونغولي بن مالانجو لقيادة هجوم الشارقة في مباراة الوحدة المقبلة في الجولة الـ 22 بدوري أدنوك للمحترفين بعد غد الجمعة، بعد انتهاء إيقاف اللاعب وغيابه عن مباراة «الملك» الأخيرة ضد التعاون، التي انتهت بفوز الشارقة بخماسية.

وشارك مالانجو في تدريبات الفريق أمس بمشاركة جميع اللاعبين تحت قيادة الروماني كوزمين أولاريو، وسط معنويات عالية مع تواجد الشارقة في صلب مقدمة الدوري متساوياً مع الجزيرة في رصيد النقاط بالمركز الثالث بـ 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوحدة، مما يزيد من أهمية لقاء الجمعة.

وعبر أحمد مبارك مدير فريق الشارقة، عن تفاؤله بما يقدمه الفريق حتى الآن على المستويين القاري والمحلي حتى بعد وداعه لدوري أبطال آسيا، قائلاً: في مباراة الدوري علينا التركيز الكامل، وهي بطبيعة الحال مهمة للطرفين، ولا نفكر في مباراة نهائي الكأس.

وقال: الأمور الفنية هي قرار المدرب ولا بد أن يكون هناك تكتيك معين، والقلق في النهائي ليس من طرف الشارقة فقط، لكنه سيتواجد في المنافس الوحداوي أيضاً لنفس الظروف، وأتمنى أن يكون فريقي خالياً تماماً من البطاقات الصفراء والإيقافات والإصابات.

وتابع: ثقتنا كبيرة في الحارس درويش محمد بعد الإصابة التي تعرض لها عادل الحوسني، وجعلته يبتعد عن الملك حتى نهاية الموسم لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وكلنا من جهاز فني وإداري ولاعبين وجماهير نقف خلف درويش في هذه المرحلة المهمة، خصوصاً وأنه حارس يتمتع بقدرات عالية تؤهله للدفاع بها عن عرين الملك.