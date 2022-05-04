الإمارات وبني ياس.. «الحوار 16»



رضا سليم (دبي)

يشهد استاد نادي الإمارات في الساعة السادسة مساء غد «الخميس» مواجهة تجمع بين فريق الإمارات صاحب الأرض والجمهور وبني ياس، في افتتاح «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تقبل كل الاحتمالات، ليس فقط لأن الأوراق في الفريقين مكشوفة، ولكن لأن «الصقور» ينتظر انطلاقة قوية مع مدربه الجديد بدر طبيب الذي تولى المهمة بدلاً من أيمن الرمادي وحصد الفوز الثالث له هذا الموسم، والتقدم خطوة من القاع، على أمل بلوغ حلم البقاء في الأمتار الأخيرة، في الوقت الذي يطالب دانييل إيسايلا مدرب بني ياس لاعبيه بالفوز التاسع هذا الموسم، والتقدم في جدول الترتيب، بحثاً عن مركز أفضل من السابع.

وتحمل المواجهة رقم 16 في تاريخ لقاءات الفريقين، حيث يتفوّق بني ياس بـ9 انتصارات، مقابل 3 انتصارات لفريق لإمارات، والتعادل في 3 مباريات، ولم يسبق أن خلت مواجهات الفريقين في دوري المحترفين من الأهداف، وشهدت آخر 5 مواجهات تسجيل 4 أهداف على الأقل، وسجّل بني ياس 38 هدفاً في مرمى «الصقور» الذي هز شباك منافسه بـ 28 هدفاً.