الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الإمارات وبني ياس.. «الحوار 16»
الإمارات وبني ياس.. «الحوار 16»
4 مايو 2022 14:10


رضا سليم (دبي)

يشهد استاد نادي الإمارات في الساعة السادسة مساء غد «الخميس» مواجهة تجمع بين فريق الإمارات صاحب الأرض والجمهور وبني ياس، في افتتاح «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تقبل كل الاحتمالات، ليس فقط لأن الأوراق في الفريقين مكشوفة، ولكن لأن «الصقور» ينتظر انطلاقة قوية مع مدربه الجديد بدر طبيب الذي تولى المهمة بدلاً من أيمن الرمادي وحصد الفوز الثالث له هذا الموسم، والتقدم خطوة من القاع، على أمل بلوغ حلم البقاء في الأمتار الأخيرة، في الوقت الذي يطالب دانييل إيسايلا مدرب بني ياس لاعبيه بالفوز التاسع هذا الموسم، والتقدم في جدول الترتيب، بحثاً عن مركز أفضل من السابع. 
وتحمل المواجهة رقم 16 في تاريخ لقاءات الفريقين، حيث يتفوّق بني ياس بـ9 انتصارات، مقابل 3 انتصارات لفريق لإمارات، والتعادل في 3 مباريات، ولم يسبق أن خلت مواجهات الفريقين في دوري المحترفين من الأهداف، وشهدت آخر 5 مواجهات تسجيل 4 أهداف على الأقل، وسجّل بني ياس 38 هدفاً في مرمى «الصقور» الذي هز شباك منافسه بـ 28 هدفاً.

دوري أدنوك للمحترفين
الإمارات
بني ياس
آخر الأخبار
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
الرياضي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
اليوم 10:59
صلاح: «تصفية حساب»!
الرياضي
صلاح: «تصفية حساب»!
اليوم 10:58
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©