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الرياضي
خورفكان والعروبة..«الأهمية القصوى»
خورفكان والعروبة..«الأهمية القصوى»
4 مايو 2022 14:04

 
فيصل النقبي (خورفكان)


يتجدد «ديربي» النقاط الست، بين خورفكان والعروبة اليوم، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين» غداً «الخميس»، بعد لقاء الدور الأول الذي انتهى لمصلحة «النسور» 4-1.
وتحمل المواجهة درجة «الأهمية القصوى» لفريقين، خاصة مع تشابه ظروفهما، من خلال الخسارة في الجولتين الأخيرتين، مع اختلاف الترتيب لكل منهما، حيث يحتل خورفكان «المركز 11» برصيد «21 نقطة»، وبفارق «11 نقطة» عن العروبة صاحب «المركز 13» وله «10 نقاط».
وتعتبر المباراة بمثابة «الفرصة الأخيرة» للعروبة، في آخر 5 جولات للدوري، حيث إن خسارة الفريق، وفوز الظفرة في مباراته مع العين، يجعل الفارق يتسع لمصلحة «الفارس» إلى «11 نقطة»، وبالتالي اقتراب العروبة من الهبوط إلى دوري الأولى.
وفي حالة فوز العروبة وخسارة الظفرة يتقلص الفارق إلى «5 نقاط»، وهو ما يشعل «صراع البقاء»، وأيضاً دخول «النسور» في «الدوامة»، ولذلك فإن أصحاب الأرض يطمحون إلى حصد «العلامة الكاملة»، والوصول إلى «النقطة 24»، وهذا ما يعني ضمان البقاء بصفة نهائية، حيث يصل الفارق إلى «14 نقطة» بينهما، وبالتالي خروج «النسور» من «دائرة الخطر» نهائياً.
كل هذه المعطيات تجعل الجماهير على موعد مع «حوار مثير» من البداية إلى النهاية، ولن يدخر لاعبو الفريقين أي جهد، في مباراة «المنعطف الصعب»، لأن النقاط الثلاث تساوي وزنها ذهباً، خاصة مع اقتراب قطار الدوري من «محطات الختام». 

 

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
العروبة
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