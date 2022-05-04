جوران يفتح ملف الصفقات في عجمان

رضا سليم (دبي)

فتحت إدارة نادي عجمان ملف الموسم المقبل بإعلان التجديد للمدرب الصربي جوران لمدة موسمين، حيث ينتهي عقده القديم بنهاية الموسم الحالي، إلا أن النتائج التي حققها المدرب كانت وراء حسم التجديد معه مبكراً، خاصة أنه نجح في وضع «البرتقالي» في منتصف الجدول بعيداً عن دوامة الهبوط، بالإضافة إلى المستويات الجيدة التي قدمها الفريق بتحقيقه 8 انتصارات و4 تعادلات حتى الآن، على عكس الموسم الماضي الذي نجا فيه الفريق من الهبوط في الجولة الأخيرة.

ورغم حسم ملف المدرب إلا أن هناك ملفات أخرى على طاولة الإدارة، في مقدمتها ملف اللاعبين الأجانب والمقيمين، بالإضافة إلى ملف اللاعبين المعارين حيث يعد التونسي فراس بالعربي الوحيد المرتبط بعقد مع الفريق لمدة موسمين، ومن المنتظر التجديد مع المدافع السلوفيني ميرال فيما لم يتضح موقف المغربي وليد أزارو حيث لم يحسم اللاعب أمره حتى الآن من الاستمرار مع النادي أو الرحيل، وفي حالة استمرار أزارو سيحتاج الفريق أيضاً مهاجماً جديداً بعد رحيل الجامبي أبوبكر تراولي للدوري السويدي.

في الوقت الذي تنتظر إدارة النادي قرار إدارة نادي شباب الأهلي بشأن البرازيلي لياندرو المعار للبرتقالي ضمن فئة اللاعب المقيم على مدار موسمين، خصوصاً وأنه قدم مستويات جيدة، وعلى مستوى اللاعبين المواطنين هناك عدد من اللاعبين المعارين للفريق والذين ستنتهي إعارتهم مع نهاية الموسم، وهم سعيد جاسم وسعيد سليمان من شباب الأهلي، وعبدالله جاسم من الوصل، بالإضافة إلى مجموعة اللاعبين الذين ستنهي عقودهم مع نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن تكون هناك جلسة بين الإدارة والجهاز الفني لتحديد ملامح الفريق في الموسم الجديد، واحتياجاته من اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين، وتحديد أسماء اللاعبين الذين سيواصلون مع الفريق في الموسم الجديد.