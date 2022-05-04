النصر والوصل.. «الديربي الهادئ»



مراد المصري (دبي)



يلتقي النصر والوصل في «ديربي بر دبي» التاريخي، والذي يتجدد في «دوري أدنوك للمحترفين» غداً «الخميس»، وهذه المرة وسط «أجواء هادئة»، في ظل خروج الفريقين من السباق، حيث يحتل «الإمبراطور» المركز السادس وله «30 نقطة»، و«العميد» في الترتيب التاسع بـ 26«نقطة»، ويتطلعان إلى تحسين موقعهما «قدر الإمكان» في الجولات الأخيرة من المسابقة.

وتشكل المباراة محطة جديدة للفريقين للبناء للموسم المقبل، وسط مساعي «الأزرق» للتخلص من «الصورة الباهتة» التي ظهر عليها، وسيكون تحت مراقبة جهازه الفني الجديد الذي يستعد لتولي المهمة من المدرب المواطن سالم ربيع الذي لـ «المفارقة» كان على رأس الجهاز الفني للوصل، عندما خسر أمام النصر في الموسم الماضي.

ويتطلع البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل إلى حصد فوز يكون له الأثر المعنوي، خصوصاً أن مباراة الذهاب شهدت خسارة فريقه، ويدرك أهمية مباريات «الديربي».

ويتوقع أن يعتمد النصر على الأسماء المعتادة بقيادة توزي، إلى جانب عودة سيباستيان تيجالي، مع قيام ضياء سبع بدور «صناعة الألعاب»، وعودة مهدي عبيد إلى الوسط بعد شفائه من الإصابة.

ويبدو «الأصفر» مستقراً على تشكيلته في الوقت الحالي، والتي يقودها المهاجم جيلبرتو أوليفييرا، ومعه علي صالح الذي ثبت أقدامه بحيويته وسرعته، وبقية الأسماء المعتادة، ومن أبرزهم علي سالمين في الوسط رفقة راميرو.



