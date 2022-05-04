بوعصيبة: ندعم فيصل بن حميد في انتخابات «عربي الدراجات»

دبي (الاتحاد)

أكد منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الدراجات، أن مجلس إدارة الاتحاد وكافة المنتسبين للرياضة الإماراتية، يدعمون ترشح الشيخ فيصل بن حميد القاسمي لدورة رئاسية جديدة للاتحاد العربي للدراجات، وذلك في الانتخابات التي تقام السبت المقبل في القاهرة، على هامش بطولة كأس العرب للمضمار والتي ستشارك فيها الإمارات، وتبدأ من 8 إلى 11 مايو الحالي.

وقال: ساهم الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، خلال فترة رئاسته للاتحاد العربي للدراجات منذ عام 1997، وحتى الآن في أحداث نقلة نوعية في لعبة الدراجات على المستوى العربي والقاري والدولي، وكان من أبرز إنجازاته، نقل مقر الاتحاد العربي إلى الإمارات في عام 2003 وتعيين أمين عام من دولة المقر، إضافة إلى صدور قرار من الاتحاد الدولي للدراجات بالاعتراف بالاتحاد العربي للدراجات كاتحاد شرعي ينظم أنشطة الدراجات الهوائية في البلدان الناطقة بالعربية، ووفق مبادئ وقواعد وأنظمة الاتحاد العربي للدراجات في صيف 2018.

وأضاف: شهدت الدراجة العربية أيضاً إنشاء مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية، والذي أسندت له مهام تدريب وتطوير كوادر الدراجات على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات التدريبية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عن بعد خلال فترة جائحة كورونا، وما لها من آثار إيجابية على منتسبي ومحبي رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي.

وأكد منصور بوعصيبة أن الشيخ فيصل بن حميد القاسمي هو أحد مؤسسي رياضة الدراجات في الإمارات، وهو من وضع بداية خط الطريق لإنجازات اتحاد الإمارات.