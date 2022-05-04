«صلاح 500» في «ليلة تاريخية»



علي معالي (دبي)



أصبحت «المتعة الكروية» مرادفة، بما يقدمه ليفربول الإنجليزي في مبارياته، سواء المحلية، أو على المستوى الخارجي، وما فعله «الريدز» في الشوط الثاني، من لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني «خير دليل» على ذلك، حيث تأخر الفريق بهدفين في أسوأ 45 دقيقة، لعبها خلال الشوط الأول، لتنقلب الموازين تماماً في الثاني لمصلحة كتيبة المدرب المتألق يورجن كلوب.

نجح ليفربول في إنهاء مغامرة فياريال، عندما أطاح بـ «الغواصات الصفراء» بـ «ريمونتادا» مثيرة على ملعب «لا سيراميكا» بالفوز 3-2، بعد تأخر البداية بهدفين، وكان «الريدز» قد تفوق في الذهاب 2-0 لتصبح المحصلة النهائية 5-2.

هذه المباراة أكدت بالفعل أن الأرقام القياسية أصبحت مقرونة بليفربول، سواء على مستوى الفريق، أو حتى لاعبيه، فقد أصبح «الريدز» أول فريق إنجليزي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية في نفس الموسم، وسجل 139 هدفاً في جميع المسابقات «57 مباراة»، في رقم قياسي تاريخي، يصله للمرة الأولى.

ليس هذا فحسب، بل أصبح ليفربول رابع فريق يخوض نهائي دوري الأبطال 10 مرات فأكثر، بعد كل من ريال مدريد الذي بلغ النهائي 16 مرة في تاريخه، مقابل 11 مرة لكل من بايرن ميونيخ وميلان، كما دخل يورجن كلوب التاريخ كونه أول مدرب في التاريخ يصل إلى نهائي «الأبطال»، ونهائي كأس الاتحاد ونهائي كأس الرابطة، خلال موسم واحد، كما وصل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة، معادلاً رقم مارشيلو ليبي، وأليكس فيرجسون، وكارلو أنشيلوتي.

وبات النادي الإنجليزي الكبير مع كلوب لعب نهائي الدوري الأوروبي 2016، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2018 و2019، ودور الـ 16 عام 2020، وربع النهائي 2021 والنهائي 2022، مما يعني 4 مباريات نهائية في 6 مشاركات.

وفيما يخص النجم المصري الكبير، هناك العديد من الأرقام منها أن محمد صلاح أصبح أول لاعب عربي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات، بعدما صعد مع فريقه لنهائي نسختي 2018 و2019، وحقق اللقب مرة واحدة، ولعب مباراته رقم 500، في مسيرته على مستوى الأندية، بعد المشاركة في مباراة فياريال، ورغم غياب صلاح عن التهديف ضد فياريال، إلا أنه منح «الأسيست» رقم 15 له مع ليفربول في جميع مسابقات هذا الموسم، عندما صنع الهدف الأول لزميله فابينيو، لتصبح المساهمة التهديفية رقم 10 له في النسخة الحالية للبطولة الأوروبية.

وعقب المباراة كان هناك تصريح مثير للغاية أطلقه محمد صلاح عن رغبته في مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية قائلاً: لقد هزمونا في النهائي من قبل بالفعل دعونا نلعب معهم مرة أخرى.

الأرقام لم تكن لكلوب أو صلاح فقط، بل طالت السنغالي ساديو ماني حيث أصبح أكثر لاعب أفريقي في تاريخ دوري الأبطال يسجل في أدوار خروج المغلوب بـ 15 هدفاً، محطماً رقم الإيفواري دروجبا «14 هدفاً»، كما استطاع «الريدز» أن يُلحق أول هزيمة بفريق فياريال على ملعبه في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، حيث فاز «الإسباني» سابقاً في مناسبتين وتعادل 5 مرات.