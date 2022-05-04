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الرياضي
مورانت «عملاق» بعد «الإخفاق»
مورانت «عملاق» بعد «الإخفاق»
4 مايو 2022 11:21

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

فرض جا مورانت نفسه نجماً للمباراة الثانية بين فريقه ممفيس جريزليز وجولدن ستايت ووريرز بتسجيله 47 نقطة، وقيادته إلى الفوز 106-101 فارضاً التعادل 1-1 في نصف نهائي المنطقة الغربية للأدوار الإقصائية «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وبعد يومين من إخفاقه في قيادة جريزليز للفوز في مباراته الأولى، بسبب خطأ في السير بالكرة، عوض مورانت، بعدما تعملق أمام مضيفه، وأمطره بالسلات من كافة الاتجاهات، إن كان من المسافة القريبة أو من الرميات الثلاثية، وفي الأوقات الحاسمة، مسجلاً النقاط الـ 15 الأخيرة لفريقه في الدقائق الأربع الأخيرة من المباراة، وأضاف مورانت إلى رصيده الهجومي 8 متابعات، ومثلها تمريرات حاسمة.
عبّر مورانت عما يختلجه من شعور بعد الخسارة الأولى، قائلاً «لقد فكرت كثيراً في هذه الخسارة، وحقيقة أنني فشلت في اللعبة الحاسمة».
وأضاف «كان هذا الفوز ضرورياً، أخذت على عاتقي المباراة لتحقيق الفوز، فريق مثل جولدن ستايت لا يخرج أبداً من أجواء المباراة، لذا توجب علينا الحفاظ على وتيرتنا والضغط خلال 48 دقيقة».

أميركا
كرة السلة
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