ديوكوفيتش يضمن «مكافأة إضافية»



مدريد (أ ف ب)

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً سطوته على منافسه الفرنسي جايل مونفيس، وهزمه بسهولة 6-3 و6-2، في الدور الثاني من دورة مدريد في التنس للماسترز ألف نقطة، ليضمن أسبوعاً إضافياً صدارة التصنيف العالمي.

وكانت المواجهة الرقم 18 بين اللاعبين، وقد حسمها ديوكوفيتش جميعها في مصلحته، وسيلتقي في الدور التالي مع البريطاني المخضرم أندي موراي الفائز على الكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر 6-1 و3-6 و6-2.

وتوقفت المباراة قرابة نصف ساعة، بسبب تساقط الأمطار، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل اللاعبين 2-2 في المجموعة الأولى، قبل أن تستكمل وينهيها الصربي في ساعة و28 دقيقة.

وقال ديوكوفيتش «أعتقد بأني خضت أفضل مباراة لي هذا العام، إذا ما أخذت في عين الاعتبار، بأنني لم أقدم أفضل مستوى لي في الدورات القليلة التي خضتها في الآونة الأخيرة، وكوني أبحث دائماً عن إيقاعي، فانا راضٍ تماماً عن الأداء الذي قدمته».

وتابع حامل لقب 20 بطولة كبرى «بذلت كل ما في استطاعتي، لكي استعد بدنياً، وأقوم بتطور جميع الجوانب في لعبي، من أجل خوض غمار هذه الدورة، أنا سعيد لأن جميع هذه الجهود أتت ثمارها، أنا أسير في الطريق الصحيح».

وبهذا الفوز ضمن ديوكوفيتش، المتوج ثلاث مرات في مدريد، أيضاً بقاءه أسبوعاً إضافياً في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وسيكون اللقاء الأول مع موراي منذ نهائي الدوحة في يناير 2017.

قال موراي المصنف أول عالمياً سابقاً، والذي عانى إصابات كثيرة في السنوات الماضية «نظرياً لا حظوظ لدي في المباراة، هو المصنف الأول عالمياً، وأنا العب بورك معدني»، علماً أن الاسكتلندي يتخلف أمام ديوكوفيتش 11-25 في المواجهات المباشرة.

ولا يزال الصربي يبحث عن إيقاعه بعد غيابه عن القسم الأول من العام الحالي، بسبب تداعيات عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19».

فقد خرج من الدور الأول في دورة مونتي كارلو أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بثلاث مجموعات، ثم بلغ نهائي دورة بلغراد على أرضه، قبل أن يخسر بسيناريو مماثل في النهائي أمام الروسي أندري روبليف الذي فاز بالمجموعة الثالثة الحاسمة بنتيجة 6-صفر.

واعترف ديوكوفيتش بأنه في حاجة إلى بعض الوقت لاستعادة مستواه السابق بقوله «يتعيّن علي أن أتحلى بالصبر، لا شك بأن قلّة خوض المباريات أثّر على قدرتي في اللعب على مستوى معين»، مشيراً إلى أنه يركز في الوقت الحالي على «اللياقة البدنية والتحمل».

وفي أبرز المباريات الأخرى، فاز الروسي أندري روبليف السادس على البريطاني جاك دريبر 2-6 و6-4 و7-5.

وحقق الإسباني الشاب كارلوس الكاراس، المتوج بثلاثة القاب هذه السنة، أول فوز له بعد صعوده يبن العشرة الأوائل عالمياً على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-3 و7-5.

وينتظر اللاعب الذي سيبلغ التاسعة عشرة الخميس الفائز بين البريطاني كاميرون نوري والأميركي جون إيسنر، وقد يتواجه مع مواطنه الاسطورة رافايل نادال في ربع النهائي.

وينتظر الجمهور المحلي دخول «بطله» رافايل نادال حلبة الصراع، عندما يواجه الصربي ميومير كيتسمانوفيتش الفائز في الدور الأول على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-4 و7-5، وذلك للمرة الأولى بعد تعافيه من إصابة أبعدته نحو 6 أسابيع عن الملاعب.

وتعود المباراة الأخيرة لنادال، المصنف رابعاً عالمياً، إلى 20 مارس الماضي، عندما خسر في نهائي دورة انديان ويلز الأميركية أمام الأميركي تايلور فريتز غداة إصابته في ضلوعه.

وعاود نادال الذي انفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة «21 لقباً» بعد تتويجه بطلاً في أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، التمارين قبل نحو عشرة أيام لكنه بدأ بضرب الكرة في اليومين الماضيين فقط، وقال في هذا الصدد «ثمة صعود وهبوط لدي، سيكون الأسبوع صعبا، هذه هي الحقيقة، وأردف «إذا تمكنت من الفوز في مباراة واحدة، سيكون الأمر رائعاً»، مشدداً على أن الهدف سيكون «في الأسابيع المقبلة».

واعتبر نادال بأن الإصابة جاءت في توقيت سيئ للغاية فهي منعته من المشاركة في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة الشهيرتين، لكنه أشار «أما بالنسبة إلى رولان جاروس، أعتقد بأنني سأكون على الموعد»، علماً بأنه تُوج بها 13 مرة وهو رقم قياسي.