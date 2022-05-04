ألفيش «حالة خاصة» في «كتالونيا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



عندما استجاب البرازيلي المخضرم داني ألفيش، لنداء صديقه القديم تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، كان ذلك انطلاقاً من حبه لـ «البارسا»، وشعوره بأنه مدين بالكثير لهذا الفريق الذي شهد أفضل سنوات مسيرته الكروية وبطولاته الكثيرة.

ولم يسأل ألفيش عن المرتب الذي سيحصل عليه، بل على العكس وافق على أن يلعب بلا مقابل، في سبيل أعادة «الكتالوني» إلى مكانه الطبيعي، على القمة المحلية والأوروبية.

بل سبق أن قال عند حضوره إنه على استعداد للعب مقابل «يورو واحد» أسبوعياً.

ولهذه الأسباب تتوقع مصادر صحفية إسبانية، أن تقوم إدارة النادي بالتجديد له، حتى يواصل دوره المهم والحيوي في نقل خبراته إلى لاعبي الفريق، وبوجه خاص الشباب، من خلال الدور الذي يلعبه داخل غرفة الملابس، وعلى أرض الملعب.

ولم يتحدث ألفيش في مسألة التجديد له، وإنما ينتظر تحركاً من إدارة النادي في هذا الاتجاه حيث إن عقده يسمح له بلعب سنة إضافية.

وذكرت المصادر نفسها أن إدارة «البارسا» مشغولة حالياً بملفات عدد من اللاعبين، سواء القادمين بنهاية الموسم، أو المزمع رحيلهم، ولكنها أبداً لن تنسى نجم الفريق العجوز.

ويدرك تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الذي كان وراء استقدام صديقه القديم ألفيش، إن وجود النجم البرازيلي المخضرم الذي يكمل «الجمعة» 39 عاماً، يمثل أهمية كبرى ويسهم في الارتقاء بمستوى اللاعبين الشباب على وجه الخصوص، إذ إنه ينقل إليهم خبراته الطويلة لاعباً عاشقاً للانتصارات والألقاب والبطولات، ورفع معنوياتهم من خلال تعامله بشكل مباشر معهم، سواء داخل غرفة الملابس، أو على أرض الملعب.

وظهر بوضوح تأثير وجود ألفيش على اللاعبين الشباب، منذ مجيئه في النتائج المبهرة التي حققها الفريق على امتداد 15 مباراة متتالية، من دون هزيمة، كان خلالها النجم البرازيلي خير «قدوة» للاعبي الفريق، رغم عدم مشاركته في كل المباريات.

الأهم من ذلك، كما يقول موقع «جول العالمي» إن ألفيش يتمتع بشخصية مرحة ومتفائلة تنقل البهجة والفرحة لزملائه، وكانت تلك نقطة مهمة في الأشهر الأولى لتشافي مديراً فنياً، لأن النادي كان يعاني من صعوبات كثيرة، لحظة مجيئه قادماً من السد القطري.

وتكفل ألفيش بمهمة إعطاء دفعة معنوية كبيرة للمجموعة، والتف حوله اللاعبون واستمعوا إلى نصائحه، واستجابوا لملاحظاته، وأصبح بالنسبة لهم «حالة خاصة» تغدق عليهم بجرعات معنوية هائلة، هم في أمس الحاجة إليها في الموسم الجديد.

وقالت المصادر الصحفية الإسبانية إنه رغم أن سن ألفيش الكبيرة تمثل أحد العوامل التي تأخذ في الاعتبار عند التجديد، إلا أن إدارة «البارسا» قد لا تمانع - بمباركة من جانب تشافي - تمديد عقده لموسم آخر.

يذكر أن داني ألفيش هو أكثر لاعبي العالم حصولاً على ألقاب وبطولات، حيث جمع خلال مسيرته الطويلة 43 لقباً جماعياً ولا يقترب منه إلا الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حقق لقبه 35، مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان الذي فاز ببطولة الدوري الفرنسي.

وكانت آخر بطولات ألفيش في دورة طوكيو الأولمبية الأخيرة، عندما شارك مع منتخب بلاده وفاز بالميدالية الذهبية لكرة القدم.