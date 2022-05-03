عجمان يجدد عقد جوران لمدة موسمين



رضا سليم (دبي)

جددت إدارة نادي عجمان عقد الصربي جوران تيفجوديتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، لنجاحه في قيادة «البرتقالي» إلى منطقة الأمان هذا الموسم، بعد أن كان مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، في الموسم الماضي، وتمكن من البقاء في الجولة الأخيرة، ويأتي التجديد لجوران من أجل استقرار الفريق، والترتيب للموسم المقبل مبكراً، كما أن الخطوة تأتي ترجمة لما قدمه مع «البركان» هذا الموسم.

المعروف أن عجمان تعاقد مع جوران في الصيف الماضي، بدلاً من المصري أيمن الرمادي الذي أنهى مهمته مع الفريق، بعد 5 مواسم متتالية، منها 4 مواسم في دوري المحترفين، وموسم في الدرجة الأولى.

ويملك المدرب الصربي خبرة طويلة في ملاعبنا، حيث سبق أن تولى مهمة الإشراف الفني على الفجيرة وخورفكان، وبني ياس واتحاد كلباء.

وسبق لجوران «49 عاماً» قيادة أندية خليجية عدة، من بينها القادسية الكويتي «2005-2007»، والشباب الكويتي «2007-2009»، ومنتخب الكويت من «2009 إلى 2013»، والاتفاق السعودي «2013- 2014».

ويحتل البركان المركز الثامن في ترتيب جدول دوري أدنوك للمحترفين برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات و4 تعادلات.