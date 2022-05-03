البرطماني: البداية حافلة بالتنافس والبهجة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن انطلاقة المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، في أول أيام عيد الفطر السعيد، جاءت على قدر التوقعات، وقال: الانطلاقة الرسمية للمهرجان الختامي على أرضية مضمار الوثبة عاصمة ميادين سباقات الهجن، أوفت بالتوقعات، ولم تخيب الظنون، ليكون العيد عيدين في هذه المناسبة السعيدة، ليعيش الجميع انطلاقة حافلة ليس بالتنافس فقط، بل أيضاً بالبهجة والسرور، وسط أجواء تراثية، ليشكل الحدث الأهم في رياضة الهجن بالمنطقة، ملتقى رياضياً اجتماعياً فريداً من نوعه.

وأضاف: البداية في اليوم الأول، كانت بأشواط السباق التراثي، وتشرف المشاركون بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والذي أضفى بحضوره البهجة والسرور على الجميع، حيث تم الإعلان عن عيدية لكل مشارك في السباق التراثي، بالإضافة إلى جائزة المراكز المقررة، ليكون اليوم الأول حافلًا بالإثارة والتشويق على مستوى المنافسة وأجواء الفرح، حيث تفاعل المشاركون تحت مسمى «العيد عيدين».

وعن اليوم الثاني من المنافسات أمس، قال البرطماني: الانطلاقة الثانية جاءت كالعادة بأشواط سن الحقايق فئة الإنتاج في الفترة الصباحية، وكذلك بالفترة المسائية في يوم كامل، وخصصت جميع الأشواط للإنتاج، حيث حضرت المنافسة، والتوقيتات المميزة، التي كسرت حاجز الست دقائق بخمس ثوانٍ وأكثر، وهذا طبيعي نظراً لقوة المهرجان وحضور النوعيات المميزة من الهجن في قمة الجاهزية، من حيث اللياقة البدنية التي كانت في أعلى مستوياتها، فضلاً عن تسعيرة هجن الرئاسة التي تُعد من الأمور المعتادة، في كل المهرجانات المقامة على أرضية عاصمة الميادين، وهي تستقطب نوعيات ممتازة من الهجن، ويحرص الملاك كل الحرص على المشاركة للظفر بالناموس وتحقيق العوائد المادية المجزية، حيث الجوائز الضخمة التي يتفرد بها ختامي الوثبة.