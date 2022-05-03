اليوم الثاني من «ختامي الوثبة 2022».. «العاصمة» عروس الحقايق

عبدالله عامر (أبوظبي)

توجت «العاصمة» المملوكة لحمد محمد بن دربش العامري بناموس أول أشواط سن الحقائق، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022» التي أقيمت اليوم بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، في ثاني أيام المهرجان الذي يقام بمشاركة آلاف المطايا، من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل ويستمر حتى 14 مايو الجاري.

وحلقت «العاصمة» بناموس الشوط الأول لمنافسات الحقائق في الفترة المسائية، التي شهدت إقامة 10 أشواط، لمسافة 5 كلم بالميدان الجنوبي، وذلك بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5.55.08 دقيقة.

وأقيمت المنافسات في فئة الإنتاج التي حرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على إدراجها في منافسات ختامي الوثبة في السنوات الأخيرة، تشجيعاً لملاك الهجن على الاهتمام بالحلال الإنتاج لدعم وتطوير رياضة الهجن.

وشهد الشوط الثاني فوز «سياف» لعلي سالم متعب للجعدان الإنتاج مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.51.02 دقيقة، بينما انتزعت «نوايد» لطالب شريان المري ناموس الشوط الثالث بتوقيت 6.00.0 دقيقة، فيما خطف «الماهر» لحمد محمد سعيد الدرعي لقب الشوط الرابع للجعدان الإنتاج بتوقيت 5.55.0 دقيقة.

وأسفر الشوط الخامس عن فوز «إنجاز» لمحمد راشد غانم المنصوري بالمركز الأول للأبكار الإنتاج، بتوقيت 5.57.03 دقيقة، أما لقب الشوط السادس فذهب إلى «هوايل» لأحمد خليفة بن زاهرة الخييلي بتوقيت 5.57.07 دقيقة، بينما توج «سنجار» لسالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي بلقب الشوط السابع للجعدان بتوقيت 5.45.05 دقيقة، وجاءت «شواهين» لسهيل الدوده بالأسود العامري في المركز الأول في الشوط الثامن بتوقيت 5.54.09 دقيقة، أما الشوط التاسع فكان من نصيب «هجمة» لمحمد راشد جابر المنهالي بتوقيت 6:00.0 دقيقة، واختتمت الأشواط بفوز «الغزال» لسالم محمد بالضبيعة الكتبي في الشوط العاشر بتوقيت 5.58.01 دقيقة.