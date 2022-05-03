«القوس والسهم» يسخر الإمكانات لدعم المشاركة الآسيوية

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، توفير كافة الإمكانيات لدعم مشاركة منتخبنا الوطني للقوس والسهم في بطولة آسيا بمدينة السليمانية بالعراق، بالفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري.

وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد برئاسة الدكتور سعيد الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، وتم خلاله الاطلاع على تقارير سير العمل وفق الخطة الاستراتيجية للاتحاد، واستعراض تقرير تحضيرات منتخبنا الوطني قبل استحقاقه القاري.

كما قام المجلس بزيارة ميدانية للتدريبات، حيث أكد الدكتور سعيد الكعبي، خلال لقائه بأعضاء منتخبنا الوطني، على الدعم الكامل لهم في المشاركة المقبلة، وتوفير كافة المقومات اللازمة من أجل تقديم مستوى مشرف يليق باسم الدولة، في البطولة التي ستكون ذات مستوى فني مرتفع بمشاركة أبطال القارة من مختلف الاختصاصات.

واعتمد مجلس الإدارة قائمة البعثة التي ستغادر للمشاركة في البطولة الآسيوية يوم الخميس المقبل، وتضم اللاعبون واللاعبات: عبيد الحمادي «نادي الشارقة»، عبدالله الكتبي وسلطان الكتبي «نادي المدام»، أيوب قاسم «نادي دبي لأصحاب الهمم»، عائشة آل علي ومها الحوسني وفاطمة البلوشي «نادي سيدات الشارقة»، عائشة المنصوري «منتجع الفرسان».