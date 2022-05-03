أزارو أفضل لاعب في استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

حصل المغربي وليد أزراو المحترف في صفوف نادي عجمان على جائزة أفضل لاعب في الجولة 21 في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عبر الاستفتاء الأسبوعي الذي يقام عبر موقع سبورت فور أوول، ويشارك فيه مجموعة واسعة من الفنيين والنقاد والإعلاميين الرياضيين، بالإضافة إلى نسبة 60% تم تخصيصها للجماهير في الشارع الرياضي.

ورجح الاستفتاء كفة أزارو بعد أن قاد فريقه عجمان للفوز على ضيفه خورفكان بنتيجة 4-2، حيث حول «البرتقالي» الذي كان متقدماً بهدف السبق تأخره من 2-1 إلى فوز 4-2 في الشوط الثاني، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتوج فيها المغربي أزارو نجم الأهلي المصري والاتفاق السعودي السابق بالجائزة، وأثبت وليد زارو وجوده في الدوري الإماراتي بعد انضمامه للفريق البرتقالي في الميركاتو.

وحاز خالد عيسى حارس مرمى «الزعيم» العيناوي على جائزة أفضل حارس في استفتاء سبورت فور أول لنجوم دوي أدنوك للمحترفين في الجولة 21 من الدوري، وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يحصل فيها خالد عيسى على لقب أفضل حارس، بعد أن تألق في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، والتي انتهت لمصلحة زعيم الصدارة بهدف، أما جائزة أفضل حكم أيضاً فذهبت للمرة الأولى في استفتاء سبورت فور أول خلال الموسم الحالي للحكم أحمد عيسى درويش.