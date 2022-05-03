دورتموند يقترب من أديمي

برلين (د ب أ)

بات نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم على أعتاب إتمام إنهاء صفقة انتقال كريم أديمي لاعب سالزبورج النمساوي لتعزيز خط هجومه في الموسم المقبل.

وكشف وكيل أعمال أديمي عن أن موكله أصبح على وشك الانتقال لدورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مشيراً إلى أن المحادثات تقف «على أرض صلبة».

وصرح توماس سولومون، وكيل المهاجم الألماني الشاب، لبوابة (شبورت 1) الإخبارية الألمانية: «نجري محادثات جيدة للغاية مع دورتموند والأمور تسير على ما يرام».

ويمتد تعاقد اللاعب مع سالزبورج، المتوج بالدوري النمساوي هذا العام، حتى عام 2024، لكن تقارير إخبارية ذكرت أن كلا الناديين توصلا لاتفاق، ومن المقرر أن يوقع أديمي (20 عاماً) مع دورتموند، الذي يحتل المركز الثاني حالياً في جدول ترتيب الدوري الألماني، حتى عام 2027.

كان هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، أكد في وقت سابق اهتمام النادي الكبير بأديمي الذي لعب دوراً بارزاً في فوز المنتخب الألماني للشباب ببطولة أوروبا تحت 21 عاماً، العام الماضي، وخاض 3 لقاءات دولية مع المنتخب الأول.