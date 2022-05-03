المقلد بطل «رماية العين»

العين (الاتحاد)

فاز الكويتي الدولي ناصر المقلد بكأس بطولة العين الرمضانية للرماية، والتي أقيمت بميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف برعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس النادي.وحصل المقلد على الميدالية الذهبية و«السيارة» جائزة المركز الأول، واحتل المركز الثاني سيف الشامسي، ونال الميدالية الفضية، وجائزة المركز الثاني المالية، فيما جاء في المركز الثالث حمد بن مجرن، ونال الميدالية البرونزية، وحل أحمد بن بطي بن مجرن رابعاً، وقام مبارك سيف العرياني عضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف مدير عام نادي الرماية، بتتويج الفائزين بالبطولة.

وأعرب المقلد عن سعادته بالفوز، مشيراً إلى أنه يحرص دائماً على المشاركة في أية بطولة تقام بالإمارات، لما تربطه من علاقات قوية مع الرماة والمسؤولين عن الرماية.

يذكر أن اللجنة المنظمة منحت الفرصة الكاملة لكل رام بتعديل رمايته وفق رغبته وحسب ظروفه، وهو ما زاد من قوة المنافسة خاصة على المراكز الأولى.