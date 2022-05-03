الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
آمال الهلال «تتعطل» أمام الفيحاء!
آمال الهلال «تتعطل» أمام الفيحاء!
3 مايو 2022 22:30

الرياض (د ب أ)

تلقت آمال الهلال في الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثالث على التوالي ضربة قاسية، بعدما تكبد خسارة مباغتة 0-1 أمام مضيفه الفيحاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.
وتجمد رصيد الهلال، الذي توج باللقب في الموسمين الماضيين، عند 49 نقطة، ليظل في المركز الثاني، متأخراً بفارق 11 نقطة خلف اتحاد جدة «المتصدر»، علماً بأن الفريق الأزرق مازال يمتلك مباراة أخرى مؤجلة.
في المقابل، ارتفع رصيد الفيحاء إلى 33 نقطة في المركز السادس.
وتقمص سامي الخيبري دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الفيحاء الوحيد في الدقيقة 33، فيما عجز الهلال عن تسجيل هدف التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من المباراة، لينال خسارته الثالثة في الموسم الحالي.
وتأتي تلك الخسارة، لتوقف سلسلة انتصارات الهلال التي استمرت في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة.

الهلال السعودي
الفيحاء السعودي
الدوري السعودي للمحترفين
آخر الأخبار
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
الإمارات
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
اليوم 10:30
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
الإمارات
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
اليوم 10:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©