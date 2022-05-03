آمال الهلال «تتعطل» أمام الفيحاء!

الرياض (د ب أ)

تلقت آمال الهلال في الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثالث على التوالي ضربة قاسية، بعدما تكبد خسارة مباغتة 0-1 أمام مضيفه الفيحاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وتجمد رصيد الهلال، الذي توج باللقب في الموسمين الماضيين، عند 49 نقطة، ليظل في المركز الثاني، متأخراً بفارق 11 نقطة خلف اتحاد جدة «المتصدر»، علماً بأن الفريق الأزرق مازال يمتلك مباراة أخرى مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد الفيحاء إلى 33 نقطة في المركز السادس.

وتقمص سامي الخيبري دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الفيحاء الوحيد في الدقيقة 33، فيما عجز الهلال عن تسجيل هدف التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من المباراة، لينال خسارته الثالثة في الموسم الحالي.

وتأتي تلك الخسارة، لتوقف سلسلة انتصارات الهلال التي استمرت في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة.