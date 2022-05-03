ريبروف: «الحوار مختلف»



أبوظبي (الاتحاد)



شدد سيرجي ريبروف مدرب العين، على أن فريقه يركز فقط، في مباراة الغد «الأربعاء» أمام شباب الأهلي، في نهائي كأس الرابطة، ولا يفكر في الدوري مطلقاً، مؤكداً أن المواجهة تختلف تماماً عن اللقاء الأخير بين الفريقين في الدوري، خاصة أنها مباراة واحدة، وفوز واحد يعني التتويج ببطولة، لذلك فإن كل فريق يقاتل ويقدم أفضل ما عنده، لعدم وجود فرصة أخرى للتعويض.

وأشار ريبروف إلى أن «الزعيم» مستعد للمباراة، وأن الجميع في «قمة الجاهزية» لخوض اللقاء الحاسم، وقال: الحضور الجماهيري مهم للغاية، وأن الفريق في حاجة إلى التشجيع من المدرجات، ويثق بحضور أعداد كبيرة من جماهير العين لتحفيز اللاعبين بكل قوة وحماس.