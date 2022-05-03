«المدفعجية» يرصد «4 سوبر»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يقترب أرسنال الإنجليزي من اللعب في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، بعد أن صعد إلى المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات، ما جعل مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا يفكر من الآن في تدعيم هجومه بلاعبين مشهود لهم بالكفاءة، وضمت «قائمته المصغرة» 4 مهاجمين من الطراز العالمي، أولهم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي «24 عاماً - متعاقد حتى 2026»، والذي لعب 45 مباراة، وسجل 21هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، وتبلغ قيمته السوقية 70مليون يورو وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفيرماركت».

والمهاجم الثاني هو البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي «25 عاماً- متعاقد حتى 2023»، وإن كان تألقه في المباريات الأخيرة مع «السيتي» قد يدفع بيب جوارديولا المدير الفني إلى الاحتفاظ به.

والثالث هو الدولي الإنجليزي دومينيك كالفيرت لوين لاعب إيفرتون «25 عاماً - متعاقد حتى 2025»، أما الرابع والأخير، فهو النيجيري فيكتور أوسيمهن مهاجم نابولي «25 عاماً - متعاقد حتى 2025».

وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن رحيل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت عن أرسنال مؤكد هذا الصيف، حيث ينتهي عقده في نهاية يونيو القادم، ولا توجد نية حقيقية لدى إدارة النادي اللندني لتجديد عقده، ما دفع أرتيتا من الآن إلى «جس نبض» عدد من المهاجمين لضم أحدهم على الأقل إلى صفوف «المدفعجية» في الموسم الجديد.

وشهدت مسيرة أرسنال مع أرتيتا نجاحاً ملحوظاً في الجولات الأخيرة من «البريميرليج» هذا الموسم، حيث فاز مؤخراً على منافسين من العيار الثقيل هما تشيلسي 4-2 ومانشستر يونايتد 3-1، ويستعد لاستقبال ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل في ملعب «الإمارات ستاديوم»، قبل أن يخوض «ديربي» حاسم يوم 12 مايو الجاري، على ملعب توتنهام الذي ينافسه على دخول المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، على أمل اللعب في دوري الأبطال الموسم القادم، ومن المحتمل أن تكون المباراة حاسمة فعلاً في تأهل أي منهما للأبطال.