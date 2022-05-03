السبت 7 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
مودريتش: جاهز لـ «أهم مباراة في الموسم»
مودريتش: جاهز لـ «أهم مباراة في الموسم»
3 مايو 2022 16:47

مدريد (د ب أ)
قال لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، إن المباراة المقررة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي غداً «الأربعاء» في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، هي أهم مباراة في الموسم.
وبعد أيام قليلة من حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالحه، يتحول التركيز إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع ريال مدريد إلى قلب الموازين أمام منافسه الإنجليزي بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي 4 - 3.
وقال مودريتش خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم: «الأجواء في غرفة تغيير الملابس جيدة للغاية، نحن نتطلع إلى المواجهة. ونعرف ما يفترض بنا فعله، لأن هذه هي المباراة الأكثر أهمية في الموسم. يجب أن نقدم أفضل مبارياتنا».
وأضاف: «نتمتع بثقة كبيرة في الكفاح للعودة، نعرف أننا لم نقدم أفضل مستوياتنا في المباراة الأولى، لكننا سجلنا ثلاثة أهداف، علينا أن نقدم ما هو أفضل غداً، وأنا واثق من أننا سنفعل، لدينا الكفاءة والشخصية لذلك، إلى جانب تاريخ هذا النادي».
وتوج الكرواتي الدولي مودريتش (36 عاماً) بلقب دوري الأبطال أربع مرات مع ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري الأبطال برصيد 13 لقباً.
أما مانشستر سيتي، وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي، فلم يسبق له إحراز اللقب الأوروبي.
وقال مودريتش:«غداً، يكون قد مر أربعة أعوام على آخر تتويج لنا بدوري الأبطال، لكن هذه مباراة أخرى، لذلك علينا نسيان ذلك الأمر والتركيز».
وأضاف: «ما يجب علينا فعله، هو الدخول إلى أرض الملعب بالكثير من الثقة والشخصية، والكثير من الطاقة والحماس. علينا أن نستعرض أننا فريق ريال مدريد، أفضل فريق في العالم، علينا أن ندخل الجماهير في أجواء المباراة منذ البداية عبر تقديم عرض جيد».

لوكا مودريتش
ريال مدريد
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
المؤتمر العالمي للمرافق يجمع أبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع في العاصمة أبوظبي مايو الجاري
الإمارات
المؤتمر العالمي للمرافق يجمع أبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع في العاصمة أبوظبي مايو الجاري
4 مايو 2022
راسل يعود بمرسيدس في «تجارب ميامي»
الرياضي
راسل يعود بمرسيدس في «تجارب ميامي»
اليوم 11:02
«يد أوليفيرا الواحدة» لا تصفق مع «الإمبراطور»!
الرياضي
«يد أوليفيرا الواحدة» لا تصفق مع «الإمبراطور»!
اليوم 11:00
تعرف على حصيلة إصابات فيروس كورونا في العالم
عربي ودولي
تعرف على حصيلة إصابات فيروس كورونا في العالم
اليوم 10:40
سيول تعلن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً مجهولاً
عربي ودولي
سيول تعلن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً مجهولاً
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©