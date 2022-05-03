إصدار خاص عن نهائي «كأس رابطة المحترفين»



أبوظبي (الاتحاد)



قامت رابطة المحترفين، بإعداد وتوزيع مجلة خاصة لنهائي كأس رابطة المحترفين، الذي يجمع بين العين وشباب الأهلي، غداً «الأربعاء»، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، تحت شعار «بشوفتكم يحلى العيد»، وهو الإصدار الذي تم تصميمه وإعداده ليضم معلومات متكاملة عن الحدث، وسيتم توزيعه يوم المباراة.

وجاء تصميم المجلة بالتركيز على المعلومات الرقمية والإحصائية، وتقديم نبذة متكاملة بأسلوب شيق يناسب الجميع.

واستهلت المجلة بكلمة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس الرابطة، بعنوان «بشوفتكم يحلى العيد»، ثم استعرضت أبطال النسخ السابقة من الكأس، حيث يعد شباب الأهلي أكثر الأندية المحترفة تتويجاً باللقب، بعد حصوله على اللقب في 5 مواسم: 2011-2012,2013-2014,2016-2017 ثم 2018-2019,2020-2021، فيما دخلت الكأس خزينة العين في موسم 2008-2009، باعتباره بطل النسخة الأولى وقتها.

واستعرضت المجلة مسيرة العين وشباب الأهلي نحو المباراة النهائية، إلى جانب أبرز النجوم الذين يتقدمون الفريقين، مع الاعتماد على استعراض الإحصائيات الرقمية، سواء للفريقين أو البطولة نفسها.

كما تحتوى المجلة العديد من الأبواب الأخرى المرتبطة بالحدث، والتي من شأنها أن تقدم كافة التفاصيل اللازمة للقراء.