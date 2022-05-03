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الرياضي
بنزيمة المرشح الأبرز لـ «ذهبية أوروبا»
بنزيمة المرشح الأبرز لـ «ذهبية أوروبا»
3 مايو 2022 15:40

برلين (أ ف ب)

يتألق الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولا يرى الخبراء منافساً غيره لخلافة الأرجنتيني ليونيل ميسي على قائمة الفائزين بجائزة الأفضل المرموقة.
تعتبر «ماركا»، الصحيفة الأكثر مبيعاً في إسبانيا، أن «بنزيمة وحيد في السباق على الكرة الذهبية»، حيث لا أحد يشك في أن صاحب الرقم 9 في «البيت الأبيض» يمكنه أخيراً رفع الجائزة التي احتكرها البرتغالي كريستيانو رونالدو وميسي لعشر سنوات.
وقال رئيس ريال مدريد القوي فلورنتينو بيريس مساء السبت عقب التتويج بلقب الدوري المحلي: «إنه جيد الآن، لكنه كان كذلك منذ انضمامه إلى صفوف النادي، الآن لا يمكنهم سلبه الكرة الذهبية».
وكما يفعل كل عام لأحد لاعبيه، بدأ النادي «الملكي» حملته على مواقع التوصل الاجتماعي للترويج لقلب هجومه المدلل في أفق حثّ الصحفيين الدوليين للتصويت له.
خارج إسبانيا، يحظى بنزيمة بإجماع تقريباً على أحقيته بالجائزة، وكتبت صحيفة «لا كورييري ديلو سبورت» الإيطالية أن «بنزيماجيك» أ بنزيمة الساحر، مرشح جدي للفوز بالكرة الذهبية.
في حين قال المهاجم الدولي الفرنسي السابق جان بيار بابان، المتوج بالجائزة سابقاً، في تصريح لصحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية: «بالنسبة إلي، هو اليوم أفضل مهاجم في العالم، أفضل رقم تسعة، آخر حلم لكريم هو الكرة الذهبية، أعتقد أنه اليوم يتقدم بخطوة واحدة».

وسيتم اختيار الفائز بجائزة موسم 2021-2022 في سبتمبر أو أكتوبر من قبل لجنة تحكيم مكونة من 100 صحفي (مقابل 170 سابقاً) يمثلون المنتخبات الـ100 الأولى في التصنيف العالمي، الذي يصدره الاتحاد الدولي، مما يلغي عدداً معيناً من الناخبين الأفارقة الذين كان من الممكن أن يميلوا نحو ماني.
لا تزال هناك مباراة إياب نصف نهائي وربما مباراة نهائية أمام بنزيمة لدخول عالم أساطير كرة القدم بشكل نهائي.

كريم بنزيمة
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
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